Espanya desafia França a la recerca d'una altra final

La selecció espanyola masculina de futbol buscarà aquesta nit (21.00 hores/La 1) a l’Allianz Arena de Múnic la final de l’Eurocopa que s’està disputant a Alemanya davant d’un altre obstacle de nivell com el que representa la França de Kylian Mbappé, un equip de gran fortalesa i que arriba a aquestes semifinals després d’haver mostrat poc la brillantor que se li pressuposa.

Espanya somia amb la seua cinquena final en el torneig continental i a convertir-se en la més premiada de la història el proper 14 de juliol, data especial per al seu rival a la capital bavaresa, ja que és la Festa Nacional del país, que commemora la presa de La Bastilla el 1789. La roja és la que vol conquerir ara una simbòlica fortalesa que representen uns bleus que no li han provat gairé bé els encreuaments en la seua història, l’últim, perdut (2-1) a la final de la Lliga de Nacions del 2021 quan va competir i va tutejar la llavors campiona del món.La primera semifinal mesura els de Luis de la Fuente, que han sobresortit per la seua valentia i verticalitat, i els de Didier Deschamps, desitjosos d’aixecar per fi el títol continental després d’un cicle força positiu, però no del tot redó (finals perdudes de l’Eurocopa a casa el 2016 i el passat Mundial i eliminació a vuitens de l’anterior Eurocopa), i el futbol del qual amb prou feines ha estat significatiu malgrat comptar amb una bona nòmina de jugadors.De la Fuente apostarà per l’equip habitual amb alguns retocs obligat per lesions i sancions. Carbajal, expulsat davant d’Alemanya, no podrà presentar l’esperada batalla contra Mbappé, tasca que ara recaurà segurament en el veterà Jesús Navas, supervivent del títol del 2012, mentre que Le Normand es perdrà un partit especial pel seu origen francès i el lloc del qual serà per a Nacho. Pedri tampoc no hi serà per lesió i serà substituït per Dani Olmo. La resta, els de sempre, amb Lamine Yamal i Nico Williams com a estilets ofensius.

“Tinc fe cega en el meu equip i estem preparats per guanyar”

Luis de la Fuente va assegurar que té “fe cega” en el seu equip de cara a poder superar França, ja que considera que té els millors futbolistes i amb armes per saber frenar, entre altres, un Kylian Mbappé que va qualificar de “súper crac” i que creu que, malgrat que jugarà al cinquanta per cent del seu potencial, seria el cent per cent del nivell d’un altre jugador. “Intentarem minimitzar les seues possibilitats de jugar, estem perfectament preparats, tenim jugadors i eines per fer-ho. Confio en el nostre potencial i que siguem superiors per contrarestar França, tinc fe cega en el meu equip i estem preparats per guanyar un partit molt complicat que podria ser una final”, va manifestar.

De la Fuente va sortir en defensa de Morata

Pel que fa a les paraules del capità Álvaro Morata sobre abandonar la selecció després de l’Eurocopa per considerar que se li falta al respecte, Luis de la Fuente es va posicionar a favor del davanter. “Sabeu la meua posició amb Morata. Estem totalment i absoluta d’acord en el que diu, que és del tot injust el tractament que es dispensa a una estrella i referent i capità nostre, que és Álvaro Morata. Estic en desacord amb el que es digui en contra de Morata, tot i que no ho llegeixo. Em posiciono amb claredat a favor de Morata i de la seua actitud com a persona i com a jugador, sens dubte”, es va sincerar.

“Espanya és qui millor Eurocopa està fent”

El seleccionador de França, Didier Deschamps, va assegurar ahir que Espanya està fent el millor futbol del torneig de moment, si bé va assegurar que el seu equip intentarà millorar. “Espanya és l’equip que ha fet la millor Eurocopa fins ara. Han deixat la millor impressió després de cada partit”, va reconèixer el seleccionador gal. Per contra, França no està desplegant un gran futbol i el tècnic es va enfadar després d’una pregunta sobre això. “Si s’avorreix, canviï de canal i posi un altre partit. Què vol que li digui”, va etzibar a un periodista.i vuit el campió

Cinc milions d’euros per a cada finalista

La semifinal de l’Eurocopa entre Espanya i França, com també passa en l’altra entre Anglaterra i Països Baixos, suposarà uns ingressos d’almenys cinc milions d’euros per al guanyador, que es garantirà aquesta quantitat pel fet de passar a la final del torneig sigui quin sigui després el resultat en el duel decisiu de diumenge. En el cas de ser després campió, la xifra pujaria a vuit milions. La UEFA reparteix 331 milions entre tots els equips.

Mbappé, el més ràpid d’aquesta Eurocopa

Des del partit dels quarts contra Portugal, quan va córrer un esprint a una velocitat de 36,5 km/h, segons les estadístiques oficials de la UEFA, el francès Kylian Mbappé és el més ràpid de l’Eurocopa 2024, abans d’enfrontar-se a Espanya, que disposa del segon, Ferran Torres, a 36 quilòmetres per hora.