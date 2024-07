Toni Vicente torna a la capital del Segrià de la mà de l'Atlètic Lleida

L’Atlètic Lleida va anunciar ahir el fitxatge del centrecampista lleidatà Toni Vicente, que arriba procedent del Penya Esportiva d’Eivissa on va jugar la segona volta de la passada temporada després de quedar lliure al Lleida Esportiu.

Després del fitxatge del tècnic Gabri García, el club de Cappont va anunciar una altra incorporació amb passat recent al Camp d’Esports. Toni Vicente, de vint-i-cinc anys i fill de l’enyorat Emili Vicente, es va formar al Lleida des que tenia tretze anys fins arribar al primer equip.Durant el curs 2020/21 va debutar el de la Seu d’Urgell amb el primer equip del Lleida en l’extinta Segona B, però no va ser fins la temporada següent, ja a Segona RFEF, que no va jugar amb més assiduïtat, arribant a ser el capità de l’equip.El gener passat, Vicente va recalar al Penya Esportiva de Santa Eulària d’Eivissa, on es va posar a les ordres del tècnic, també lleidatà, Alberto Gallego. A l’acabar la temporada va quedar lliure, fet que ha aprofitat l’Atlètic Lleida per reforçar la seua plantilla recuperant un futbolista de la base lleidatana.Per una altra banda, en els últims dies l’Atlètic Lleida ha renovat Víctor Villote, Daouda Koné i el també ex-Lleida Esportiu Pau Torres.