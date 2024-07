El Força Lleida inscriu l'equip femení, que seguirà a la Lliga Femenina 2

El Força Lleida finalment tindrà la pròxima temporada el seu equip Sènior a la Lliga Femenina 2. Així ho ha anunciat el club en un breu comunicat aquest divendres.

La decisió inicial del club era renunciar a la plaça en aquesta lliga, segons va explicar el president Albert Aliaga, perquè “no és el moment de tenir un equip a l’LF2”. L’equip ha tingut enguany un pressupost de 150.000 euros, encara que Aliaga assenyalava que l’econòmic no és l’únic motiu de la decisió. La plaça se li va oferir inicialment a la Federació Catalana “per si un altre club la vol, perquè Catalunya no la perdi. I l’equip estarà on les jugadores vulguin, a Supercopa o a Copa Catalana”, destacava Aliaga.

La renúncia va provocar una onada de reaccions. En primer lloc per les mateixes jugadores del club, que van rebre amb indignació la decisió, fins al punt que estan disposades “a abandonar el club si es mantenia aquesta idea”, explicaven fonts de la plantilla, que van preparar un comunicat i una roda de premsa.

Fa un any l'equip va fusionar el Força Lleida amb el CB Lleida i les mateixes fonts lamentaven que “un any després passa això. Moltes d’aquestes jugadores van aconseguir l’ascens a l’LF2 i no estem d’acord amb aquesta decisió i així els ho hem fet saber”, van indicar.

De la plantilla són baixa les tres estrangeres, Aya Traoré, Mili Maza i Magali Vilches; es retiren del bàsquet Judith Boladeres i Cristina Peña, i en queden set: Maria Cerqueda, Pilar Comella, Andrea Fernández, Iris Tribó, Laura Gil, Abril Rexach i Carla Fernández. Aquestes set van manifestar que marxarien del club si no es canviava d’opinió.

Les jugadores van reunir més de mil firmes

La decisió del Força Lleida de renunciar a la plaça del seu primer equip femení a la Lliga Femenina 2 va reunir poc després més de mil firmes en contra.