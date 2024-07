Rafa Villar, a l'Eurobàsquet amb la selecció espanyola sub-20

El jugador de l’ICG Força Lleida, Rafa Villar, ha estat inclòs en la llista definitiva amb què la selecció espanyola afrontarà l’Eurobàsquet U20, competició que començarà demà a la ciutat polonesa de Gdynia i que acabarà el diumenge 21. Villar és un dels dos jugadors que continuen a l’equip lleidatà, de la plantilla que va aconseguir l’ascens a la Lliga ACB. El club també s’ha assegurat la continuïtat de Kenny Hasbrouck per afrontar la competició a la màxima categoria del bàsquet estatal.

La selecció espanyola sub-20 està formada per 12 jugadors que són cridats a fer-se un lloc en l’elit del bàsquet. A més de Rafa Villar, formen l’equip que lluitarà per ser campió d’Europa, Sergio De Larrea, Conrad Martínez, Lucas Langarita, Jordi Rodríguez, Ab-Sediq Garuba, Álvaro Folgueiras, Isaac Nogués, Izan Almansa, David Gómez, Victory Onuetu i Aday Mara.Espanya ha quedat enquadrada en el Grup C i el seu primer partit serà demà, dia 13, davant de Macedònia del Nord (20.30 hores). Diumenge s’enfrontarà a Bèlgica (15.30 hores) i dilluns a Turquia (15.30 hores). En total, són setze els equips que disputen l’Eurobàsquet U20, repartits en quatre grups de quatre.Villar, format al Barça, ja té experiència internacional i és campió d’Europa sub-18 (2022) i campió del món sub-19 (2023).