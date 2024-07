El Raidaran, en el Top 10 del Mundial d'aventura

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’equip Raidaran, que porta el nom del raid d’aventura que es disputa biennalment a la Val d’Aran, va aconseguir el seu objectiu d’entrar en el Top 10 del Raid in France, una de les proves puntuables per a l’Adventure Racing World Series (ARWS), el Mundial de Curses d’Aventura que aglutina disset carreres per tot el món.

L’equip aranès, format pel lleidatà Xavi Rodríguez i els gironins Sergi Bartrina, Isabel Gelada i David Salomó, va acabar novè al completar els gairebé 600 quilòmetres i més de 12.000 metres de desnivell positiu en 148 hores, després de sis dies i sis nits de competició non stop, ja que només van dormir nou hores, una més de les exigibles per l’organització. “És una cosa que entrenes abans, però no deixa de ser dur, perquè has d’estar actiu per no adormir-te, parlant entre nosaltres. La idea era descansar unes dos hores cada nit, encara que de vegades no podíem fer-ho perquè el lloc no era l’adequat”, comenta Xavi Rodríguez.El Raid in France va discórrer per la regió de la Corresa i va constar de 180 quilòmetres de packraft, 300 de bicicleta de muntanya, 120 de trekking, al marge de les proves de cordes i una altra remuntant un barranc aquàtic. La disciplina que ha estat determinant ha estat el packraft, en què cada equip porta dos embarcacions de dos places de ràfting que ha de transportar a la motxilla per després unflar-la, amb els corresponents rems per baixar per rius d’aigües braves. Una altra de les dificultats és que cada un havia de portar a sobre tot el material necessari, inclòs el menjar i la beguda. “Si no ens podíem proveir havíem de beure l’aigua dels rius, per això portàvem pastilles purificadores, si no és un risc per a la salut”, explica. En la prova va participar una altra lleidatana, Carmen Palacín, enrolada a l’equip Catraid Adventure, però l’esforç li va passar factura i als 60 quilòmetres de la prova va haver d’abandonar.