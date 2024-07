El president del Lleida CF, Luis Pereira, demana transparència a l'alcalde de Lleida Fèlix Larrosa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En una carta adreçada a l'alcalde de Lleida, Luis Pereira Barreiro, president del Lleida CF, ha expressat la seva preocupació per la falta de transparència en la gestió municipal, especialment pel que fa a la interacció entre els regidors i el club esportiu. Pereira ha subratllat la importància de la transparència i la resolució de conflictes d'interessos, tal com es detalla en el codi ètic de la Paeria.

En la missiva, Pereira esmenta les declaracions recents de l'alcalde, en què aquest assegurava no voler immiscir-se en la sobirania de les entitats esportives, una posició que el president del club considera encertada. No obstant això, ha lamentat que alguns regidors i regidores hagin posat en dubte les accions del club sense haver sol·licitat informació prèvia. Pereira ha ofert proporcionar tota la informació necessària de manera immediata i sense que cap càrrec públic hagi de gestionar-la.

A més, el president del Lleida CF ha fet referència a incidents recents que diu, "tot i ser anecdòtics, no haurien de desviar l'atenció dels temes essencials". Ha demanat a l'alcalde que publiqui les actes de les juntes generals extraordinàries i les reunions del club, especialment les de l'1 de novembre i el 29 de novembre de 2023, on es van tractar assumptes defensats per la regidora Begoña Iglesias que afecten Xavi Batalla.

Pereira ha conclòs la carta ressaltant que la transparència no pot esperar i que dilatar la publicació d'aquestes actes posaria en dubte el compromís de l'alcalde amb la transparència durant el seu mandat.

La carta demana una resposta ràpida i efectiva per tal de mantenir la confiança i col·laboració entre el club i l'administració municipal, esperant que les actes es publiquin a la major brevetat possible.