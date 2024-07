L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acusa el Lleida CF d’incomplir les normes i ERC demana dimissions

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va acusar ahir el Lleida CF d’incomplir la normativa municipal i no atendre advertències de l’ajuntament respecte a les obres per a la renovació de la gespa del Camp d’Esports. Ho va fer arran d’una pregunta de Vox sobre aquest tema, a la qual cosa va respondre que “quan un club fa obres sense autorització de Patrimoni malgrat estar advertits des de l’octubre que hi ha un protocol per a aquesta qüestió que tots els clubs de Lleida estan complint, el que no podem entendre és la raó per la qual el Lleida no segueix les normes”. Va afegir que “quan es va aixecar acta administrativa van impedir [el Lleida CF] l’entrada a una instal·lació municipal a la Guàrdia Urbana, que és una força de l’ordre públic”.

“Les normes estan perquè les complim tots”, va concloure Larrosa.D’altra banda, ERC va reclamar la dimissió del cap de gabinet de l’alcalde, Xavier Batalla, per un possible conflicte d’interessos, ja que “durant 108 dies” va ostentar aquest càrrec mentre era membre de la societat Futbol Base Lleida 2019 SL, una empresa vinculada amb l’Atlètic Lleida i “que durant la temporada passada va finançar el Badalona Futur CF”. El govern municipal va respondre que l’1 de novembre de l’any passat es va acordar que Batalla deixés de ser soci d’aquesta entitat, acord que es va ratificar el dia 29 d’aquell mateix mes, 9 dies després que fos nomenat cap de gabinet i durant aquell període “no es va prendre cap decisió relacionada amb temes esportius”. El govern va retreure a ERC la seua “falta d’ètica política” i analitzarà “la intencionalitat d’aquest atac a l’honorabilitat”.