La Peria de Lleida aprova amb àmplia majoria licitar el nou contracte del servei de jardineria

El ple de l’ajuntament va aprovar ahir els plecs de condicions per licitar el nou contracte del servei de jardineria de la ciutat amb una àmplia majoria (21 vots a favor) i les abstencions d’ERC (5) i el Comú (1). Un contracte que doblarà la inversió de l’actual (més de 14 milions), tindrà una durada de dos anys amb l’opció de prorrogar-lo dos més i entrarà en vigor a partir de l’1 d’abril, de manera que es prorrogarà l’actual, que acaba aquest octubre, fins que conclogui el procés de licitació pública.

La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va justificar la urgència del tràmit preguntant als regidors: “S’han fixat com està la ciutat? Quants arbres més han de morir per falta de manteniment?” També va acusar l’actual concessionària, l’UTE Eulen-Biosca, d’haver rebut “reiterades ordres d’actuació sense atendre”, d’incomplir obligacions i tenir expedients de sanció oberts pel seu mal servei. “No podem seguir en aquesta situació, ara incrementarem les plantilles, professionalitzarem el servei i augmentarem els torns”, va concloure Iglesias.El cap de l’oposició a la Paeria, el popular Xavi Palau, va demanar saber quants expedients té la concessionària i va demanar “més control i ordre en les licitacions”.

El portaveu d’ERC, Juanjo Falcó, va retreure al govern que “un contracte de 14 milions es tramiti corrent” i es va abstenir al·legant que “la ciutat està per sobre del seu mal treball en tràmits i contractació”. La líder de Junts, Violant Cervera, va qualificar de “molt lamentable” l’estat de la jardineria i confia que a la licitació “es presentin empreses serioses i especialitzades”. Gloria Rico, de Vox, hi va votar a favor “per interès ciutadà” i Laura Bergés, del Comú, es va abstenir al no veure justificada la urgència i al detectar “deficiències importants” en el plec de condicions.