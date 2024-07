Les Guerreres tornen a perdre i estan a les portes del KO

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tren dels quarts de final del torneig olímpic s’allunya per a la selecció espanyola femenina d’handbol a l’encaixar ahir contra Països Baixos (29-24) la tercera derrota i ara depenen d’una carambola gairebé impossible per seguir. Tot passa per guanyar França, campiona olímpica, i esperar que l’average li sigui favorable. L’equip, en el qual la lleidatana Maria Cadens és la preparadora física, va rebre ahir la visita del president del COE, Alejandro Blanco.