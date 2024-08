Dos tirs lliures de Laura Gil fiquen Espanya en els quarts de final

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola femenina de bàsquet, gràcies a dos tirs lliures finals de Laura Gil, exjugadora del Cadí la Seu, va aconseguir ahir la classificació per a quarts de final al derrotar, no sense patir, la de Puerto Rico (62-63) en el seu segon partit del grup A, disputat a l’estadi Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq, als afores de Lilla.

La nacionalitzada Megan Gustafson, amb 18 punts i 13 rebots, per a una valoració màxima del partit de 22, i Leo Rodríguez, amb 17 gols, van tornar a jugar un paper clau en el triomf de l’equip que dirigeix Miguel Méndez, que demà jugarà davant de Sèrbia abans de disputar la propera setmana la fase final del torneig olímpic.D’altra banda, la selecció femenina de bàsquet 3x3 va fer ahir un pas de gegant per estar en la ronda final dels Jocs a l’imposar-se a l’amfitriona França per 17-12, en un matx disputat a La Concòrdia de París i presenciat, entre d’altres, per la llegenda Pau Gasol.