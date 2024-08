Marchand i Ledecky entren en la història a la piscina de París

Marchand va ser or en 200 papallona i braça. - EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

El francès Léon Marchant i la nord-americana Katie Ledecky van aconseguir ahir fites històriques en la jornada vespertina de natació a París, que es va tancar amb el primer rècord mundial de la cita olímpica, obra del xinès Zhanle Pan, en els 100 metres lliures. El francès va aconseguir un doblet inèdit de 200 papallona i 200 braça, mentre que Ledecky va igualar la seua compatriota Jenny Thompson com la nadadora femenina amb més medalles d’or de la història dels Jocs Olímpics, vuit. Marchand es va convertir en l’indiscutible rei dels Jocs Olímpics de París al sumar el seu tercer or a la capital francesa, a l’imposar-se ahir en tot just dos hores a les finals dels 200 papallona i dels 200 braça. Un doblet inèdit en la història de la natació que cal sumar a la medalla d’or que el nadador francès, de 22 anys, va aconseguir diumenge passat en els 400 metres estils i que vol completar amb un altre triomf en els 200 estils de divendres vinent. A més, ahir es va emportar les dos proves aconseguint el rècord olímpic en ambdós, amb un duel final ajustadíssim amb l’hongarès Kristof Milak.

Entre les seues dos finals, va emergir una altra de les grans figures de la natació, la nord-americana Katie Ledecky, que es va imposar amb molta solvència en el 1.500 lliure, també aconseguint el rècord olímpic que ella mateixa tenia. Així, va igualar Jenny Thompson com la dona amb més ors olímpics, després del que va aconseguir a Londres 2012, els quatre de Rio 2016 i els dos de Tòquio el 2021.La jornada es va culminar amb l’espectacular rècord del món de Zhanle Pan en els 100 lliures El xinès, de 19 anys, va rebaixar en 40 centèsimes l’anterior plusmarca que ell mateix va establir (46.80) per coronar-se campió olímpic amb un crono de 46.40. A més, la sueca Sarah Sjoestroem es va emportar l’or en la prova de 100 lliure femení, en una jornada en què el mallorquí Hugo González va accedir a la final dels 200 esquena, mentre que Jessica Vall, en els 200 braça, i Laura Cabanes, en 200 papallona, van caure eliminades en semifinals.

Espanya supera Grècia i segueix líder de grup

La selecció espanyola femenina de waterpolo va sumar contra Grècia el tercer triomf (10-8) consecutiu en la tercera jornada i continua líder del grup B, amb el pas encarrilat.

El japonès Oka guanya el concurs complet

El gimnasta japonès Shinnosuke Oka es va penjar ahir la medalla d’or a la final del concurs complet d’artística, ocupant el tron en el qual hi havia el seu compatriota Daiki Hashimoto, guanyador a Tòquio.

L’hoquei espanyol voreja els quarts

Els gols de Marc Reyné, en dos ocasions, i de José María Basterra van donar el triomf a la selecció espanyola masculina d’hoquei contra Sud-àfrica (3-0), que atansa els espanyols als quarts de final.