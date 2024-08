Márquez passa a la Q2 pels pèls en una sessió amb Martín al capdavant

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Jorge Martín (Pramac) va dominar ahir la primera jornada d’entrenaments per al Gran Premi de la Gran Bretanya a Silverstone, després de dominar tant l’entrenament lliure del matí com la Pràctica de la tarda, amb l’accés a la Q2 en joc.

L’últim dels deu bitllets per a la segona classificació va ser per a Marc Márquez (Ducati Gresini), que va tenir una caiguda al matí i va tenir dificultats per poder completar una bona tornada a la tarda. Finalment va marcar el tall a la desena plaça. El seu germà Àlex (Ducati Gresini) haurà de passar avui per la Q1, després de firmar el catorzè millor temps, a la recerca d’una plaça a la Q2.Martín va aconseguir un millor temps d’1:57.911, amb 45 mil·lèsimes de segon d’avenç sobre Aleix Espargaró (Aprilia). El líder del Mundial, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), va ser tercer, davant del seu company Enea Bastianini, que va poder ser quart malgrat tenir problemes tècnics amb la moto en l’arrancada de sessió, una cosa que també li va ocórrer a Marco Bezzechi (Ducati VR46), que va ser novè. Els dos pilots de KTM, amb Jack Miller cinquè i Brad Binder setè, també van passar a la Q2, en un top-10 que va completar Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), sisè.Marc Márquez va ser gairebé set dècimes més lent que Martín (1:58.585), amb qui que va tenir els seus estira-i-arronses en un moment de la sessió quan buscava enganxar-se a la roda del madrileny.Després de la sessió, el cerverí va reconèixer que “passar directe a la Q2 és gairebé l’únic positiu d’avui, perquè ha estat dels pitjors divendres de l’any”. “Tenim molts deures pendents, perquè avui la sensació amb la moto no era bona i m’he hagut de buscar la vida”, va assenyalar.