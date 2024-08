Primer or i assegurades dos medalles més

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els regatistes Diego Botín i Florian Trittel es van proclamar ahir campions olímpics en la classe 49er de vela i van aconseguir la primera medalla d’or de la delegació espanyola. El càntabre i el barceloní, d’origen suís, van liderar de principi a fi la Medal Race celebrada a Marsella, després que fos suspesa en dos ocasions dijous.

L’or permet a Espanya aconseguir la cinquena medalla en la cita francesa, en el que s’ha convertit en l’esport rei per a Espanya en la història dels Jocs, ja que suma 22 preseas en blanc: 14 ors, 5 plates i 3 bronzes, encara que l’últim or es remuntava a Londres 2012.Malgrat que de moment la delegació estatal només tingui comptabilitzades cinc medalles, en té garantides almenys vuit. Després que Reyes Pla assolís les semifinals en boxa dijous, Ayoub Ghadfa també es va garantir, almenys, la medalla de bronze en +92 quilos al derrotar l’armeni David Chaloyan a quarts per unanimitat (5-0).A més, Carlos Alcaraz es va classificar per a la final del trofeu individual de tenis, per la qual cosa assegura, com a mínim, la medalla de plata. En la seua primera participació olímpica, el murcià lluitarà per l’or davant de Novak Djokovic demà després de derrotar a les semifinals el canadenc Felix-Auger Aliassime de forma contundent per un doble 6-1 i sense gairebé desgast.El seu rival pel títol serà un Djokovic, que ahir es va emocionar a l’assolir la seua primera final olímpica, després de batre per 6-4 i 6-2 Lorenzo Musetti, i buscarà la seua primera medalla olímpica davant del murcià, vigent guanyador de Roland Garros i WimbledonEl tenis espanyol també optarà a una altra medalla, amb el duo femení format per Cristina Bucsa i Sara Sorribes, encara que només podrà ser de bronze després que ahir caiguessin en la semifinal del doble femení davant de les russes Andreeva i Shnaider (1-6 i 2-6). Els seus rivals pel bronze seran la parella txeca formada per Muchova i Noskova, en un duel que es jugarà just abans de la final individual.