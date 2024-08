El Juneda arranca una temporada “il·lusionant”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Ens espera una temporada complicada però il·lusionant”, explicava ahir Albert Roca, president del Juneda, club que s’estrena a Primera Catalana després del brillant ascens amb què va tancar la campanya passada. Amb Roger de Mesa com a entrenador i una plantilla encara pendent de completar-se, el Juneda va arrancar ahir la pretemporada amb una primera sessió d’entrenament. El Juneda és el segon dels quatre equips lleidatans que competeixen en la categoria que s’ha posat en marxa. Dilluns ho va fer el Borges, avui ho farà el Balaguer –també acabat d’ascendir– i la setmana que ve comença l’Artesa de Segre.

“La nostra idea és mantenir el grup de jugadors que va aconseguir l’ascens, amb alguns fitxatges. Hem tardat 20 o 21 anys a tornar a aquesta categoria i ens fa il·lusió”, insistia Roca. “Com a club la filosofia és la mateixa que ens ha portat fins aquí i estem orgullosos de portar el nom de Juneda per tot Catalunya”, assenyala el president del club, que compleix la sisena temporada al capdavant d’aquesta entitat.Pel que fa a l’objectiu de la nova temporada, el president assenyala que “hem de gaudir la categoria. Està clar que volem aconseguir la permanència, però caldrà lluitar-ho molt i sobretot ens cal disfrutar aquesta temporada”. També té clar que en l’aspecte econòmic no “ens tornarem bojos, és una cosa que tenim clara i volem comptar amb gent de la casa”, va valorar el dirigent.L’equip ja té programat un calendari de partits amistosos per preparar l’assalt a la categoria. El primer matx serà el proper dia 17 davant de l’Alcarràs, mentre que el 22 disputarà el Trofeu Festa Major, en format triangular, juntament amb l’Albi i l’Arbeca.El dia 31 disputarà un altre torneig, en aquest cas també amb el Puigverd, l’Artesa de Lleida i el Torregrossa. El dia 12 de setembre s’enfrontaran al Guissona i el 15, a l’Ascó. La Lliga començarà el cap de setmana del 21-22 de setembre i el primer partit el jugaran a casa rebent la UD Parc barceloní. El primer dels derbis lleidatans que disputarà serà a Artesa de Segre el dia 13 d’octubre, durant la quarta jornada.