Medalla en waterpolo

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola de waterpolo femení es penjarà medalla als Jocs Olímpics de Paris 2024 després d’aconseguir ahir el pas a la final, en una trepidant tanda de penals (4-5), davant d’una Països Baixos que va plantar cara (14-14) però que no va poder, aquesta vegada, doblegar les de Miki Oca, que es cobren una bonica revenja. I és que venien de perdre el Mundial del 2023 i l’Europeu d’aquest mateix any davant les neerlandeses, campiones olímpiques a Pequín 2008, dos vegades campiones mundials i vigents campiones europees. Espanya va gaudir, va patir i va lluitar per assegurar-se una altra plata i somiar amb l’or olímpic. A Londres 2012 i a Tòquio 2020 van ser plata. Ara, si la final es perd, també ho seran per tercera vegada, però si guanyen Austràlia, que va donar la gran campanada ahir eliminant Estats Units, triple campiona olímpica, també a la tanda de penals, aconseguiran un or històric.

L’inici d’Espanya va ser increïble. Va jugar el millor waterpolo de la seua vida i va tancar el primer temps amb un clar 6-1. Les neerlandeses tampoc no van reaccionar en el segon i al descans es va arribar amb un eloqüent 5-10 per a les de Miki Oca. Però tot va canviar després del descans. Les oranje es van despertar i van tornar el cop inicial (6-1) per igualar el partit a 11. Els empats es van succeir, a 12, gràcies a una revisió de vídeo que va donar per bo el gol neerlandès, i a 13. Sense Anni Espar ni Paula Camus, expulsades les dos al patir tres exclusions, Maica García Godoy, a falta de 30 segons, va situar el 13-14 que podia valer, com a mínim, la tanda fatídica. Però les oranje, atacant amb la portera Laura Aarts per crear superioritat, van empatar a falta de 7 segons i el xoc se’n va anar als penals. Una tanda en la qual només hi va haver un error, el provocat per Martina Terré aturant el tret a Brigitte Sleeking. Anaven 4-4 i Maica, una de les supervivents d’aquell equip espanyol que va aparèixer en el concert mundial a Londres 2012, no va fallar per permetre a Espanya somiar amb l’or olímpic (demà a les 15.35). I diuen que, a la tercera, va la vençuda.No va córrer la mateixa sort l’equip masculí d’hoquei herba, que es va quedar a un pas de tornar al podi d’uns Jocs després de 16 anys al perdre ahir el partit pel bronze contra la selecció d’Índia (2-1), que repetirà el metall de Tòquio 2020 després de remuntar amb dos penals en el segon i el tercer quarts el gol espanyol que va obrir el tempteig en el primer. Zero encerts en 9 penals d’Espanya, els tres últims en els tres minuts finals, ja sense Luis Calzado a la porteria, van prolongar la sequera de medalles de l’hoquei espanyol, que a París va estar més a prop que mai de tornar al podi que no trepitja des de Pequín 2008, quan va ser plata. Però l’experiència diuen que és un grau i ahir Índia va fer valer aquesta màxima. Va tenir sis penals, en va marcar dos i va privar del premi a un equip amb onze debutants que no entrava en gairebé cap de les quinieles, però que va revolucionar el torneig amb una victòria sobre el campió del món, que va jugar per l’or, Alemanya, i amb l’eliminació a quarts de Bèlgica, el campió de Tòquio 2020. El títol se’l va endur Països Baixos, que suma el tercer or, després de derrotar Alemanya a la final per penals shoot-out (1-3).Tampoc no va ser propícia la jornada al taekwondo espanyol, ja que el madrileny Javier Pérez Polo, que s’havia classificat en la repesca, es va quedar a les portes de la medalla de bronze, que li va arrabassar el brasiler Edival Pontes en la categoria de -68 kg. Una nova decepció per al combinat estatal, que dimecres ja es va quedar fora de les medalles amb Adriana Cerezo i Adrián Vicente.

EUA i França repetiran la final de Tòquio 2020

Estats Units, que persegueix un cinquè or seguit, va derrotar ahir Sèrbia (95-91) amb molt de sofriment i jugarà demà la final del torneig olímpic dels Jocs de París 2024 contra l’amfitriona França, que prèviament havia vençut Alemanya (73-69). Serà la reedició de l’última final olímpica, en la qual es va imposar el Dream Team USA per un resultat de 82-87.

Polina Berezina i Alba Bautista, sense final

Polina Berezina i Alba Bautista, les dos espanyoles participants en la competició individual de gimnàstica rítmica de París 2024, es van quedar fora de la final, que avui disputaran les deu millors després de la ronda de classificació d’ahir.Quinzena (125,100 punts) i vintena (117,650), ambdós van quedar allunyades dels llocs de finalista en les quatre rotacions.

El Marroc goleja Egipte i guanya el bronze

La selecció de futbol de Marroc va fulminar ahir per 0-6 la d’Egipte per obtenir la seua primera medalla olímpica, el bronze de París 2024, amb un Soufiane Rahimi que va fer dos gols i va arribar als 8 en el torneig. Després de caure a semis contra Espanya, Marroc es va rescabalar demostrant que hauria pogut ser a la final amb la punteria exhibida a l’Stade de la Beaujoire de Nantes.

Xammar i Brugman es queden sense medalla

Els regatistes catalans Jordi Xammar i Nora Brugman, vigents campions del món i d’Europa, es van quedar a les portes del podi a la classe 470 de vela a l’acabar en novena posició a la Medal Race disputada ahir als Jocs Olímpics de París 2024, un resultat que, unit als còmputs dels seus rivals, els va deixar en la quarta plaça de la general final.

Estanguet: “La qualitat del riu Sena és bona”

Tony Estanguet, president del comitè organitzador dels Jocs Olímpics de París, va assegurar ahir que “la qualitat de l’aigua del Sena s’adequava perfectament a les exigències de la Federació Internacional (de Natació) i, sobre això, mai no hem volgut posar en perill la salut dels esportistes. Dos laboratoris han fet proves a l’aigua dos vegades al dia”.

Girma millora després de passar la nit a l’hospital

L’etíop Lamecha Girma, que va haver de ser retirat dimecres en llitera a la final dels 3.000 obstacles a causa d’una caiguda en què es va colpejar el cap, es troba “en bon estat” després de passar la nit en un hospital de París, segons va informar la federació nacional del país africà. Va caure a terra, es va colpejar el cap amb la pista i va haver de ser evacuat en llitera.