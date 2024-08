L'AEM debutarà a la Copa al camp del Balears FC

L’AEM debutarà a la Copa de la Reina al camp del Balears FC, després del sorteig que es va celebrar ahir a la seu de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Va ser un sorteig que no va resultar del grat del tècnic de l’equip lleidatà, Rubén López, segons va confessar en declaracions a SEGRE. “És un mal sorteig, no hem tingut sort”, va comentar el tècnic. “Ens toca jugar fora de casa, en un desplaçament llarg i incòmode i contra un rival de la nostra mateixa Lliga, encara que sigui tot just ascendit”, va comentar l’entrenador de l’equip lleidatà. “No ha estat un bon sorteig”, va insistir. El partit es jugarà entre el 10 i el 12 de setembre.

El club lleidatà continua molest amb la Federació Espanyola, ja que encara no s’ha fet el sorteig del calendari de Lliga, cosa que ratifica el menyspreu habitual que té aquest organisme espanyol pel futbol femení. Això impedeix que l’equip, que fa dies que s’entrena, pugui planificar l’inici de la temporada de lliga, ja que no és el mateix començar a casa que fora i tampoc no és el mateix un desplaçament llarg que un de curt. “Som a 9 d’agost i encara no tenim el calendari”, lamentava ahir l’entrenador de l’equip lleidatà. “És evident que la Federació Espanyola no ho està fent bé”, explicava.“Evidentment ens agradaria saber ja on hem de jugar el primer partit de Lliga”, afegia el tècnic. “El tema de la Copa ja sabíem que seria entre setmana però ens hauria agradat jugar a casa. És a partit únic i la temporada passada també ens va tocar debutar a la Copa fora. Però el tema de la Lliga és més greu, perquè necessitem planificar l’inici de la temporada i ens perjudica que encara no sapiguem on hem de jugar el primer partit”, afegia.D’altra banda, l’equip disputarà avui el seu tercer partit amistós de pretemporada. Serà a les 19.00 al camp de l’Espanyol. L’AEM va jugar el seu primer amistós el passat dia 4 al camp del Llevant Badalona, on en va perdre 1-0 davant d’un equip de la màxima categoria, mentre que dimecres d’aquesta setmana va jugar al camp de l’Europa, equip de Segona RFEF, on es va imposar 0-4. “De moment no tenim lesionades i això és una gran notícia”, va afegir.