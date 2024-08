Or i decepció en futbol

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Cara i creu ahir per al futbol espanyol als Jocs Olímpics de París 2024. Mentre que l’equip masculí, que setmanes abans havia guanyat l’Europeu, conqueria amb una plantilla molt renovada la medalla d’or olímpica després de guanyar en una èpica pròrroga l’amfitriona França (3-5), assaborint així la glòria 32 anys després, el femení es va quedar amb la mel als llavis en la seua primera participació olímpica i es va quedar sense el bronze després de perdre 0-1 contra Alemanya víctima de dos penals, un de transformat per l’alemanya Gwinn i un altre malaurat per Alèxia Putellas al temps de prolongació, i amb la mala fortuna quan en el primer temps va enviar dos pilotes al travesser.

Aquest segon títol als Jocs, al marge del llunyà aconseguit en la inoblidable i històrica cita de Barcelona’92, va tenir més suspens que no es preveia, però va encimbellar Fermín López a un estiu somiat per al centrecampista del Barça després de conquerir, juntament amb Álex Baena, l’Eurocopa d’Alemanya, els únics jugadors, al costat del francès Albert Rust, que poden presumir d’haver-se penjat un or a l’Euro i als Jocs en un mateix any.La glòria olímpica no va ser una empresa fàcil per al grup de Santi Denia, que va nadar contra corrent en un ambient hostil. Es va reposar del gol gal després d’un error del també exblaugrana Arnau Tenas, que acabaria sent decisiu amb les seues parades i l’assistència del cinquè gol que certificava el títol. L’amfitriona, que ambicionava igualment aquest or que volia unir al de Los Angeles’84, va dominar d’inici, però dos gols seguits de Fermín i un altre de falta de Baena van posar en perill els amfitrions, que van reaccionar a la segona meitat i van forçar, amb un penal en l’afegit, una pròrroga en la qual Espanya va ser superior i va guanyar gràcies a un doblet de Camello.Hores abans de la final masculina, les dones d’Espanya vivien una jornada nefasta. De la il·lusió a les llàgrimes, així va ser el recorregut de la primera aventura olímpica de la roja femenina, que arribava com a favorita a un podi al qual no va poder pujar i dels esglaons del qual es va anar allunyant mentre el seu futbol no acabava d’aparèixer. Espanya mai no havia guanyat en la història Alemanya en set enfrontaments i va voler des del principi trencar l’estadística, però va faltar de nou l’espurna necessària.Espanya va obtenir el comandament i va deixar un pèl tancada Alemanya, però no ho va transformar en ocasions de perill. El travesser va repel·lir el xut d’Aitana Bonmatí i el rebuig, a peus de Jenni Hermoso, se’n va anar per sobre de la porteria després de tocar en una defensa. Passat el descans, una pilota llarga a l’esquena de la defensa va provocar la sortida arriscada de Cata Coll, que va fer caure Gwinn. El penal no el va malgastar la mateixa jugadora alemanya per provocar que Espanya anés per quart partit, tercer seguit, a remolc. Alemanya hauria pogut sentenciar tot seguit, però Cata Coll es va rescabalar per firmar una gran parada davant de Schueller i aportar una vida extra. Hermoso va tenir l’empat, però l’ocasió més clara va ser un infantil penal sobre Lucía García. Alèxia Putellas va assumir la responsabilitat, però va endevinar el llançament la veterana Berger i va evitar que la campiona del món mantingués el somni de firmar un any per al record.

Els Jocs a l’agost tenen els dies comptats

L’agost serà aviat un mes inhàbil a efectes olímpics per culpa del canvi climàtic i de les cada vegada més altes temperatures que es registren en aquesta època a l’hemisferi nord. “Els experts ho han anticipat: serà molt difícil organitzar els Jocs a l’agost”, va admetre ahir el president del COI, l’alemany Thomas Bach, durant una roda de premsa de valoració de París.

Reivindicació d’una refugiada afgana

La ballarina de breakdance Manizha Talash, una jove de vint-i-un anys nascuda a l’Afganistan i que competeix als Jocs a l’equip de refugiats, va mostrar ahir una capa amb el lema “Dones afganeses lliures” durant la competició de ball. Manizha Talash va fugir de l’Afganistan després que els talibans recuperessin el poder del país l’agost del 2021.

Detingut un esportista per agressió sexual

Un lluitador de la delegació olímpica d’Egipte va ser detingut la matinada de dijous a divendres per una agressió sexual en un cafè de París a l’haver-li tocat el cul a una dona que l’ha denunciat, va indicar la Fiscalia. L’esportista, del qual no s’ha publicat el nom, estava completament borratxo. No és la primera agressió denunciada durant els Jocs Olímpics.

Valeria Antolino, vuitena, obté diploma olímpic

La saltadora espanyola d’origen veneçolà Valeria Antolino, que tenia opcions de pujar al podi en trampolí de tres metres dels Jocs Olímpics de París, va acabar ahir vuitena a la final amb una puntuació total de 292,95 que li va valer l’últim diploma olímpic. La medalla d’or va ser per a la vigent subcampiona del món, la xinesa Chen Yiwen, inabastable.

Primera medalla per a l’Equip de Refugiats

La boxejadora camerunesa Cindy Ngamba ha fet història a l’aconseguir la primera medalla sota la bandera de l’Equip Olímpic de Refugiats, després de perdre davant la panamenya Atheyna Bylon i aconseguir el bronze. Creat als Jocs de Rio 2016, aquest equip permet competir als atletes que han fugit del seu país d’origen per diversos motius.

Alberto Ginés entrega la corona en escalada

L’extremeny Alberto Ginés va cedir ahir la corona olímpica obtinguda a Tòquio 2020 a l’acabar ahir setè a la final de blocs i dificultat de l’escalada esportiva de París, amb una puntuació de 116.2, després d’una mala primera part a búlder i un miraculós intent de remuntada a la corda. El títol va ser per al britànic Toby Roberts, seguit del japonès Sorato Anraku, plata, i de l’austríac Jakob Schubert, bronze.

EUA i França, també a la final femenina

Els equips de bàsquet d’Estats Units i França també es disputaran el títol olímpic femení. Les americanes, que busquen el seu vuitè or seguit, van aconseguir el pas a la final del torneig olímpic al derrotar ahir Austràlia (85-64), mentre que el combinat gal va deixar fora l’equip de Bèlgica, botxí d’Espanya, després de guanyar per 81-75 amb una pròrroga inclosa.