El Barça femení obre la pretemporada amb una golejada a Alemanya

El Barça femení va golejar el Hoffenheim (1-5) en el seu primer amistós de pretemporada, que va suposar el debut com a primer entrenador blaugrana de Pere Romeu, que encara no pot comptar amb les jugadores de la selecció que han disputat els Jocs Olímpics.

Per això, va haver d’alinear moltes jugadores del filial. Una d’elles, la lleidatana Alba Caño, va partir com a titular en el primer onze inicial de la temporada. En la segona part, l’altra lleidatana del filial blaugrana, Ona Baradad, també va tenir minuts.El conjunt blaugrana va començar per darrere al marcador, amb un gol de la local Kossler al minut 38 (1-0). Tot i així, Pajor, una de les noves incorporacions d’aquesta temporada, va tardar només quatre minuts a empatar, després d’una assistència de Graham Hansen (1-1).Després de l’empat, el Barça va començar a dominar completament i es va avançar just abans del descans, a través de Clàudia Pina (1-2).A la segona meitat, en la qual Pere Romeu va canviar tota l’alineació, Engen, Walsh i Bruna Vilamala van completar la golejada (1-5), amb tres gols en 15 minuts en el tram central d’aquest període. A més, el conjunt blaugrana va poder marcar el sisè gol al disposar d’un penal al seu favor que va fallar Rolfö.Més enllà de la golejadora Pajor, també va debutar com a blaugrana Kika Nazareth, mentre que la nova portera Ellie Roebuck no va poder estrenar-se per lesió.