Taules sorprenents

L’Albi i el Mollerussa van empatar (1-1) en el segon partit de pretemporada per als del Pla d’Urgell i el primer per als de les Garrigues malgrat les tres categories que separen tots dos equips. Els visitants van dominar la possessió durant bona part del partit, però els blaugranes, acabats d’ascendir a Segona Catalana, no es van quedar enrere i van competir de tu a tu davant d’un equip de Tercera RFEF.

A la primera meitat, els visitants van començar dominant la possessió, però amb el transcurs dels minuts els locals van filar bones jugades que van equilibrar el xoc. En el minut 41, el Mollerussa va tenir la millor ocasió, després que un xut de Delgado acabés als guants de Cheikh. A la jugada posterior, l’Albi va tenir la seua resposta i Corbacho, que va aconseguir quedar-se sol dins de l’àrea, no va poder vèncer el porter visitant, Batalla, que va atrapar el xut del davanter.A la segona meitat, els del Pla d’Urgell van saltar al terreny de joc més agressius, aconseguint dominar de nou el partit. Amb el domini del Mollerussa van arribar les ocasions més clares del partit i al minut 49, Boateng va enviar una canonada al travesser que a punt va estar d’avançar els seus. Tanmateix, el primer a colpejar va ser l’Albi, que després d’un contraatac brillant va aconseguir avançar-se en el marcador amb un gol de Zakaria al minut 60 (1-0). Malgrat el gol, els visitants van continuar controlant el partit amb superioritat, podent així penetrar en la defensa local i empatar el partit amb un gol de Boateng al 74 (1-1). Després de l’empat, el Mollerussa va assetjar el rival i en l’últim minut va anotar un gol que va ser anul·lat per fora de joc i que consagrava així l’1-1 definitiu.