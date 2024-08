L'AEM firma una golejadora ex-Primera

L’AEM reforça la punta d’atac amb la davantera de Figueres María Mery Martí, una atacant amb sis anys d’experiència a Primera divisió i que ara, amb 34, arriba al Recasens procedent del Rayo Vallecano, on la passada temporada va anotar set gols en 28 partits a Segona RFEF, la categoria inferior a la que competiran les lleidatanes.

El club va anunciar ahir la seua incorporació i continua buscant tancar una altra jugadora per a la zona de tres quarts, ja que aquests eren els dos objectius que quedaven pendents des que va arrancar la pretemporada per completar la plantilla.Amb la seua arribada, Rubén López comptarà amb ella i amb Marta Gestera per ocupar la punta d’atac, a l’espera que Mariajo es recuperi de la lesió de genoll que la té inactiva des del gener i pugui tornar a l’acció, en principi durant el primer tram de competició.Mery Martí va debutar a Primera amb l’Estartit, quan només tenia 17 anys, i va jugar a la màxima categoria amb el conjunt gironí durant fins al 2012, quan va consumar el descens. La seua millor temporada realitzadora va ser la 2010-11, quan va anotar 10 gols. Després de deixar l’Estartit el 2014 se’n va anar becada als Estats Units i va jugar a la Universitat de Clayton State, fins al 2017, quan va tornar al futbol espanyol, com a part del Granadilla Tenerife, en la seua última experiència a Primera.Des d’aleshores, ha militat al Màlaga, el Còrdova i el Real Unión, a la categoria de plata, i les dos últimes temporada a Segona RFEF, al Racing i el Rayo, on va anotar 14 i 7 gols, respectivament.

El CSD mediarà per desbloquejar els calendaris femenins

A falta de menys d’un mes per a l’arrancada de la competició a Primera RFEF –el 7 o 8 de setembre–, la Federació Espanyola (RFEF) no ha donat a conèixer encara el calendari de la competició i de cap de les quatre primeres categories femenines. Tot es deu al fet que la Lliga F i l’RFEF no es posen d’acord en la data per celebrar la final de la Copa, cosa que obliga a resituar l’última jornada de Lliga a Primera. Per aquest motiu, ambdós entitats han decidit demanar la mediació del Consell Superior d’Esports per mirar de desbloquejar la situació.