Quart detingut per l’apunyalament al pare de Lamine Yamal a Mataró

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous al matí a una quarta persona presumptament vinculada a l’apunyalament del pare del futbolista Lamine Yamal dimecres a la nit a Mataró (Barcelona).

Mossos ha informat que la seua unitat d’investigació a Mataró ha fet la quarta detenció per l’apunyalament d’una persona al barri de Rocafonda sobre les 21.10, mentre que les tres primeres es van fer al costat de|juntament amb la Policia Local de Mataró.

La policia ja va detenir tres persones per temptativa d'homicidi relacionades amb l'agressió i ara els està prenent declaració. També a diversos testimonis i al pare del jugador, Mounir Nasraoui, quan estigui més recuperat. L'home va estar traslladat a Can Ruti de Badalona amb un pronòstic greu. Els fets s'haurien produït a les 21.10 h al barri de Rocafonda de la capital del Maresme, quan la víctima va resultar ferida per una arma blanca. Segons indiquen fonts municipals a l'ACN, Nasraoui i els detinguts s'haurien enfrontat en una baralla prèvia a la tarda.