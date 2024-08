Apunyalat a Mataró el pare de Lamine Yamal, en estat greu

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El pare de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, va ser apunyalat ahir a la nit en un pàrquing de Mataró i va ser traslladat immediatament a l’hospital de Can Ruti de Badalona amb pronòstic inicial qualificat com a greu, segons va avançar La Vanguardia. La unitat d’investigació dels Mossos d’Esquadra de Mataró es va fer càrrec del cas i membres de la policia municipal de la localitat barcelonina havien localitzat ahir a la nit diversos testimonis de l’incident en el qual va resultar ferit el pare del jugador del Futbol Club Barcelona i campió de l’Eurocopa. Malgrat que al tancament d’aquesta edició no hi havia encara un informe oficial sobre les causes de l’agressió, se sospesava que podria derivar d’una baralla anterior per motius que es desconeixien en què podria haver-se vist involucrat el pare del futbolista, la vida del qual no correria perill. Hi ha tres persones detingudes per temptativa d’homicidi.

En el pla estrictament esportiu, Pedri va fer part de l’entrenament d’ahir amb els seus companys i continua esgotant les opcions d’estar en el debut de Lliga dissabte a Mestalla davant del València, un mes després de patir una lesió de genoll a l’Eurocopa amb Espanya. Per una dura entrada de Kroos en el partit amb Alemanya, se li va diagnosticar un esquinç lateral intern de grau II al genoll esquerre, que li ha impedit incorporar-se fins ara a la pretemporada del Barça. Encara té un parell de dies per provar de rebre l’alta mèdica i així poder tornar en l’arrancada de temporada.

Míchel demana jugadors abans de visitar avui el Betis

El Girona torna avui a la Lliga. La passada temporada va acabar tercer i durant un gran tram de Lliga es va fer amb el Reial Madrid pel liderat, encara que al final es va anar desinflant, principalment perquè va flaquejar a domicili, cosa que li va impedir competir-li el subcampionat i la consegüent presència a la Supercopa d’Espanya al Barcelona. Ara, amb una plantilla molt renovada, el Girona començarà precisament la nova campanya lluny del fortí en el qual va convertir Montilivi i en un estadi com el Benito Villamarín (21.30), on el seu rival, el Betis, s’està mostrant bastant fort els últims anys.El tècnic del Girona, Míchel, es va queixar ahir de les baixes i va donar a entendre la necessitat de reforços després d’una pretemporada fluixa. “El mercat està obert i necessitem jugadors. Que els que siguin aquí, estiguin al millor possible. Hem tingut problemes durant la pretemporada i per això vaig dir l’altre dia que la pretemporada no ha estat bona, però no perquè estigui enutjat, sinó perquè hem tingut problemes.”

Valverde no tanca la sortida de Nico

Ernesto Valverde, entrenador de l’Athletic, que avui obre la Lliga rebent el Getafe (19.00 hores), no tanca la porta de sortida a Nico Williams. “El veig bé. Entenc que estarà amb nosaltres, però no soc qui per dir-ho. Prefereixo ser caut i no tirar-me a la piscina.”

LaLiga millora la seguretat

LaLiga, d’acord amb la Federació i l’associació de metges dels clubs, ha establert un protocol per intentar millorar la seguretat, que inclou metges a les grades per atendre el públic i un policia en contacte directe amb l’equip arbitral.