El Coutras serà el rival del Llista en la presentació

El Finques Prats Lleida Llista s’enfrontarà a l’equip francès del Coutras en la presentació davant de l’afició. Serà el 20 de setembre en una jornada en què l’equip lleidatà també mostrarà tots els equips de la base. Davant del Coutras l’equip d’Edu Amat, que tornarà a jugar a Europa una temporada més, afrontarà un dels vuit partits de preparació previs a la nova temporada de lliga. Amb el Coutras tornarà a Lleida l’argentí Julián Martínez, una de les tres baixes dels lleidatans respecte a la plantilla de la passada temporada. El Llista iniciarà els entrenaments de pretemporada el proper 28 d’aquest mes.

Tan sols dos dies després de posar-se en marxa, el Finques Prats ja disputarà el primer amistós de pretemporada. Serà a l’Onze de Setembre davant del Bell-lloc. Serà un duel preparatori per a la Lliga Catalana, en la qual el Llista rebrà el Barcelona el 6 de setembre i visitarà el Caldes el 14 del mateix mes.El quart amistós serà el 17 de setembre a la pista del Voltregà, mentre que el cinquè serà el ja esmentat davant del Coutras, al pavelló lleidatà, el dia 20. En les últimes tres setmanes de pretemporada jugarà contra tres rivals d’OK Lliga.

El Llista ha fet tres fitxatges: Darío Giménez, Antonio Chino Miguélez y Fran Tombita Torres. Segueixen Javier Sánchez, Martí Zapater, Nuno Paiva, Sebas Moncusí, Sergi Duch, Nico Ojeda i Jordi Badia i les baixes són Sergi Folguera, Xavi Aragonès i Julián Martínez.

Amat: “Quatre mesos sense activitat és una barbaritat”

L’entrenador del Finques Prats Lleida, Edu Amat, admetia ahir que “la pretemporada serà més llarga del que fem habitualment”, però que havia optat per aquesta fórmula davant del llarg període de descans que hi ha entre el final de la passada temporada i el començament de la següent. “L’inici de la Lliga és molt tard –12 d’octubre– i des que va acabar l’anterior temporada, que va ser l’1 o el 2 de juny, estem parlant d’un període de quatre mesos i això, a nivell d’esport, és una barbaritat”.El tècnic va afegir que aquesta circumstància “ens obliga als equips a començar una mica abans la pretemporada del que es faria normalment, perquè els jugadors vagin fent l’adaptació gradualment”.Considera, en aquest sentit, que “serà molt important agafar ritme de competició i per això hem preparat també una pretemporada amb més partits i més dura, en el sentit dels rivals que hem elegit”. Valora que “aquest calendari ens exigeix molt i del que es tracta és d’arribar al 12 d’octubre al més ben preparats possible per afrontar una Lliga molt competitiva”.