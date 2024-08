Alcaraz demana disculpes al trencar la raqueta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Carlos Alcaraz va demanar ahir disculpes per trencar la seua raqueta durant el partit de segona ronda del torneig de Cincinnati, als Estats Units. “Demano perdó, perquè la meua actitud d’ahir no va ser correcta i és una cosa que no s’hauria de fer dins d’una pista”, va expressar en un missatge publicat en el seu perfil de la xarxa social X. Alcaraz va caure (4-6), 7-6 (5), 6-4) davant del francès Gael Monfils en el seu primer partit després dels Jocs. “Sento que he jugat el pitjor partit de la meua carrera”, va dir després del matx, en què va perdre els nervis i va colpejar diversos cops la raqueta contra terra, en un gest impropi d’ell.

Paula Badosa va prolongar el seu gran estat de forma i es va classificar per als quarts de final a Cincinnati vencent la kazakh Yulia Putintseva per 6-4 i 6-4. El duel de quarts l’havia de disputar la passada matinada.