McNulty, primer líder al vèncer en la crono

El nord-americà Brandon McNulty (UAE) es va enfundar ahir el primer mallot roig de líder de la Vuelta a l’imposar-se en la contrarellotge inicial disputada entre Lisboa i Oeiras. En l’estrena es van succeir les sorpreses i entre tots els aspirants a l’honor d’estrenar la roja va emergir McNulty per trencar la banca davant de tots els favorits. Va avantatjar en 2 segons el txec Mathias Vacek (Lidl) i en 3 el belga Wout van Aert (Visma). Els favorits de la general no van aparèixer pels llocs d’honor. El millor va ser Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), a 16 segons.

La Vuelta va tornar a llançar-se des de Portugal 27 anys després, ara amb una crono individual, no per equips, com en les dos última temporades. Un trajecte curt, ràpid, en línia per la ribera i l’estuari del Tajo, de pura força, on el vent va representar l’única amenaça. Viatge fins a la costanera localitat d’Oeiras, en plena temporada de sol i platja. A la vista del monument dels navegants portuguesos va sortir a descobrir la glòria en una prova del World Tour el britànic Joshua Tarling, el gran favorit. No va ser un viatge cap al desconegut, ja que el ciclista més jove de la Vuelta, de 20 anys, és campió d’Europa de la modalitat i va ser quart en els Jocs Olímpics. Va ser una aventura amb vent permanent, i amb tempesta al final. El gal·lès tenia un gran repte al davant, ja que Edoardo Affini (Visma) havia marcat la primera gran referència amb 12:43. Dades molt respectables, intimidatòries. Affini es va asseure a la cadira calenta, va tenir temps de berenar i de veure la carrera tranquil·lament. Tenia opcions d’estrenar la roja. Nervis i màxima expectació en espera de la bala gal·lesa. Tarling superava l’italià per 3 segons en el quilòmetre 7,3. Tot indicava que llevaria del tron Affini, però no es va imposar el pronòstic més lògic.Les sorpreses no havien acabat. Ja era difícil superar Affini, però va aparèixer contra tot pronòstic el campió txec Mathias Vecek, un altre jove de 22 anys, a qui ningú esperava en el podi. El ciclista del Lidl, doble campió nacional de crono i subcampió del món sub-23 el 2022, va trencar el crono per posar-se al capdavant. La crono es va desmarxar, desplegant emoció amb l’arribada de cada ciclista. Roglic va travessar la meta a 14 segons de Vacek, però amb avantatge suculent sobre alguns rivals directes. Va ser el guanyador entre els candidats al podi final. Va arribar McNulty, imponent, per emportar-se una crono disputada i emocionant de principi a fi.Avui es disputa la segona etapa de la Vuelta, la primera en línia, encara a Portugal, entre Cascais i Ourém, amb un recorregut de 194 quilòmetres.