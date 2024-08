L'Alpicat firma taules amb l'Artesa de Segre

Una acció del partit que van disputar ahir l’Alpicat i l’Artesa de Segre. - I.S.

L’Alpicat i l’Artesa de Segre van firmar ahir taules, 1-1, en un partit amistós de pretemporada que va resultar molt equilibrat i en el qual els gols van arribar en els minuts finals de cada part. Ambdós equips van fer nombrosos canvis.

L’Alpicat de Xavier Gabernet, que milita a Segona Catalana, va causar una bona impressió davant d’un Artesa de Segre de Primera Catalana. En un duel típic de pretemporada, amb dos equips que porten encara poc temps treballant, van ser els locals els que van obrir el marcador. Alieu va marcar l’1-0 de l’Alpicat quan ja s’estava acabant la primera part.L’Artesa de Segre va sortir a la segona disposat a buscar l’empat i el va trobar també en els últims instants de joc. Hugo Soriano va establir l’1-1 definitiu en el temps afegit de la segona meitat.El pròxim enfrontament de l’Alpicat serà dissabte davant del Balaguer, en un partit de la Copa Lleida.

L’Agramunt va superar ahir per 1-0 el Balaguer gràcies a un gol olímpic d’Albert Farré en el minut 60. Va ser un duel de nivell, amb un Agramunt que s’ha reforçat per lluitar per l’ascens a Primera Catalana, categoria a la qual ha tornat l’equip de la capital de la Noguera.

L’equip local, amb jugadors com Adrià Fernández i Rubén Egea, va crear molts problemes a un Balaguer en el qual es presentaven fins a nou cares noves, de manera que va notar la falta de ritme i d’acoblament entre les seues peces. L’Agramunt, amb quatre futbolistes que la passada temporada jugaven amb el Balaguer, va exigir molt a l’equip de Josete, que també va mostrar molt bons detalls. El matx el va sentenciar un llançament de córner d’Albert Farré, en el minut 60, que va suposar l’1-0 definitiu.El Balaguer tornarà a jugar aquest dimecres, rebent l’Atlètic Lleida.