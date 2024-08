L'australià Kaden Groves guanya el primer esprint

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’australià Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) es va adjudicar ahir el primer esprint de la Vuelta, que va posar el colofó a la segona etapa entre Cascais i Ourém, on el segon lloc i la bonificació van situar com a líder Wout van Aert (Visma). Premi per a Groves, que va firmar la seua cinquena victòria a la Vuelta, i per a Van Aert, que es va quedar amb les ganes d’aixecar els braços, però almenys es va enfundar el mallot roig.

La fuga del dia va passar a la història a 53 quilòmetres de la meta d’Ourém, acumulant encara retard camí de l’Alto da Batalha. Els velocistes sabien que es tractava d’una de les poques oportunitats que tindran en aquesta Vuelta. Va coronar el port el suís Küng, líder de la muntanya, però va ser el Bora de Roglic l’equip que va elevar el ritme als quilòmetres d’aproximació. Amb els homes de la general en lloc segur, va començar la batalla pel primer esprint de la Vuelta. La velocitat, supersònica, a més de 57 quilòmetres per hora. Lluita per la col·locació, pel marcatge de la roda bona, per trobar el moment de llançar l’atac definitiu.El Team DSM, el velocista del qual, Pavel Bittner, acaba de guanyar dos etapes a la Vuelta a Burgos, va enfilar el pilot, ja amb la lluita desencadenada. L’Alpecin va posar davant Groves, sense llançadors, ja que dos van punxar, buscant-se la vida, i el Visma va col·locar el seu tren per a Van Aert. Finalment la llei del més fort la va imposar Groves. Ja té la maneta a la Vuelta i una etapa del Giro. Només li falta guanyar en el Tour. Va ser la seua victòria número 17 com a professional. Cinc anys després, la Vuelta li va tornar a somriure. Cursa talismà. Avui es disputa la tercera etapa entre Lousã i Castelo Branco, de 191.5 km. En la meitat del recorregut se situa l’alt de Teixeira (2a), i a 40 km de meta l’alt d’Alpedrinha (4a), jornada perquè triomfi una escapada, sense descartar un nou esprint.

Vacek s’encara amb el públic, que causa una caiguda

El públic va provocar ahir diversos accidents en l’ascens a l’Alto da Batalha i alguns ciclistes es van encarar amb espectadors. A falta de 24 km, uns aficionats van provocar dos enganxades en la pujada dels ciclistes. Thomas Vacek se’n va anar a terra i fins i tot es va encarar amb alguns dels seguidors que van provocar la caiguda.