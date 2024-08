L'Hiopos anuncia Dee Bost i Luka Bozic ja és a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va fer oficial ahir el fitxatge del base nord-americà Dee Bost, de 34 anys i d’1,89 metres, per una temporada, un acord que estava ja lligat des de principis d’agost. Arriba procedent del Galatasaray per completar el joc exterior de l’equip i aportar experiència, així com la seua polivalència, una cosa que serà característica en el primer projecte de Gerard Encuentra a la Lliga ACB.

Demarquis Dee Bost no ocuparà plaça d’extracomunitari al tenir el passaport búlgar des de la temporada 2016-2017, sent internacional amb Bulgària en diverses fases de classificació del Mundial i l’últim Eurobasket del 2023. Amb el fitxatge de Dee Bost, l’Hiopos Lleida tanca la novena incorporació de la temporada, després que en les últimes setmanes el club anunciés les contractacions de Rafa Villar (ja fitxat per dos anys), Michael Caicedo, Alesander Madsen, Oriol Paulí, Pierre Oriola, Thomas Bropleh, Corey Walden i Luka Bozic, a les quals s’uneix Kenny Hasbrouck, que va renovar el seu contracte per una campanya.El director esportiu del club, Joaquín Prado, es va mostrar molt satisfet amb la nova incorporació i va assegurar que “completa de forma fantàstica el nostre joc de perímetre. Té molta experiència en lligues de primer nivell i en competicions europees, i també amb la selecció de Bulgària, destacant en tornejos internacionals. És un jugador amb molta capacitat tant per a la direcció com per a la generació en situacions ofensives, i ha de ser un jugador important”.El base de Charlotte té una llarga experiència en el bàsquet europeu i la temporada passada va jugar al costat precisament del seu compatriota Corey Walden al Galatasaray turc, firmant una mitjana de 12,9 punts, 4,8 rebots, 5,5 assistències i una valoració de 13,4 en la competició domèstica, 8,5 punts, 3,2 rebots, 4,2 assistències i 7,1 de valoració a la Champions League europea. Abans havia jugat en el Trabzonspor turc (2014-2015), AS Mònaco, en dos etapes diferents (2016-2017 i 2019-2021), Žalgiris Kaunas (2017), Khimki (2018-2019) i ASVEL Basket (2023). Actualment està disputant la fase final de la lliga de Veneçuela amb el Trotamundos de Carabobo, de manera que la seua incorporació es demorarà encara uns dies.D’altra banda, el croat Luka Bozic, que jugarà aquesta temporada cedit pel València, va arribar ahir a Lleida i avui té previst passar la revisió mèdica abans d’incorporar-se als entrenaments oficials de l’equip, que avui començaran ja sobre el nou parquet del Barris Nord.

Renova tot el cos tècnic i només hi ha una incorporació

El Força Lleida també ha fet oficial el que ja era un secret a veus, la renovació de la totalitat dels membres del cos tècnic que acompanyen Gerard Encuentra des de la passada temporada, amb només una novetat, la incorporació de l’oscenc David Álvarez en la nova figura de team manager. Vinculat les últimes temporades al Peñas Osca, on va arribar a ser tècnic i director esportiu, s’encarregarà de coordinar el treball diari de l’equip, atenció als jugadors i l’organització de viatges, entre altres tasques.Continuen una temporada més Jordi Ribas i Albert Mateus (entrenadors assistents), Enric Conesa (cap de l’àrea de rendiment i readaptació), Íñigo Gainza (preparador físic), Albert Setó (fisioterapeuta), David Moya (delegat) i els doctors Xavier Peirau i Roger Poblet.