Nico Ojeda, del Llista, campió amb el San Jorge de Chile en el Panamericà

El jugador del Finques Prats Lleida Llista Nico Ojeda s’ha proclamat campió del Panamericà de clubs amb el San Jorge de Chile, en una competició que s’ha disputat a la localitat colombiana d’Ibagué. Ojeda ha disputat aquesta competició amb permís del club lleidatà i valora l’experiència de forma molt positiva. “Ha estat una maca experiència. Mai no havia jugat el Panamericà de clubs, sí que ho havia fet a nivell de seleccions i el vaig guanyar amb l’Argentina”, explica, i afegeix que “vaig venir per reforçar aquest equip xilè i, encara que al principi del torneig va ser complicat, vam anar de menys a més, vam arribar a la final i la vam guanyar”.

En el partit pel títol, el San Jorge es va imposar per 5-0 a l’Andes Talleres argentí i el jugador del Llista va marcar els dos últims gols. Amb aquest títol, Nico Ojeda ha contribuït a fer història per a l’hoquei de Xile, ja que des del 1953 no guanyava aquest torneig un equip xilè. L’Argentina domina l’hoquei sud-americà amb molta autoritat i gairebé sempre és campió un equip argentí.Nico Ojeda s’incorporarà aquesta setmana al Lleida Llista, que iniciarà la pretemporada aquest dimecres. L’equip d’Edu Amat ja disputarà el primer amistós dimecres, a casa davant del Bell-lloc.