Van Aert guanya l'etapa i reforça el seu liderat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El belga Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike) va guanyar ahir la tercera etapa de la Vuelta 2024, disputada a Portugal entre les localitats de Lousa i Castelo Branco sobre 191,5 quilòmetres, amb la qual cosa amplia el seu liderat en la classificació general gràcies als segons de bonificació, després d’imposar-se a l’esprint a l’australià Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) i al basc Jon Aberasturi (Euskaltel-Euskadi).

L’última etapa en sòl portuguès va tenir el mateix guió que en la segona jornada, en què també es va rodar amb retard sobre l’horari previst, i on la fuga també va estar protagonitzada pels corredors espanyols Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) i Ibon Ruiz (Kern Pharma). En aquesta ocasió, van estar acompanyats pels seus companys Xabier Isasa i Unai Iribar, respectivament.Els quatre ciclistes es van escapar des del principi i van arribar a tenir més de cinc minuts d’avantatge, malgrat que el pilot, comandat per Visma i Alpecin, no els va permetre opcions de victòria. Tanmateix, la pallissa del dia no els va sortir en va, especialment a un Luis Ángel Maté que s’acomiadarà del ciclisme professional en aquesta Vuelta, i que es va imposar a l’Alto de Teixeira de segona categoria. L’esforç li va permetre sumar cinc punts que el converteixen en el nou líder de la classificació de la muntanya. L’aventura va acabar a 20 quilòmetres de la meta, quan el pilot va absorbir l’últim membre de la fuga, el basc Xabier Isasa, que es va mantenir al capdavant en solitari durant uns quilòmetres. A falta d’1,6 km per al final, el belga Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) va saltar del pilot a la recerca de sorprendre els velocistes, tot i que el gran treball de l’Alpecin Deceuninck en favor de Groves va fer impossible l’aventura. En l’arribada massiva el premi va ser per a Van Aert, que gràcies al treball del seu equip va poder col·locar-se millor que Groves, que havia guanyat en la jornada inicial. Aberasturi va entrar en la tercera posició.

Aberasturi: “Estic content, però volem guanyar”

El basc Jon Aberasturi va dir després de l’etapa que “he estat tercer, estic content però el que volem és guanyar sabent que n’hi ha d’altres que són allà”. “Hem hagut d’arriscar bastant a la xicana prèvia a la recta de meta. Berasa m’ha donat un gran cop de mà”, va afegir.Avui es disputa la quarta etapa, de 170,5 quilòmetres, entre Plasència i el Pico Villuercas.