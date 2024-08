Clos Pons patrocinarà el Lleida Llista els propers 2 anys

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida Llista estrenarà nou patrocinador per a la temporada 2024-2025. Després que l’empresa immobiliària Finques Prats donés nom a l’equip d’OK Lliga aquestes dos últimes campanyes i mitja, el club llistat ha arribat a un acord amb la firma d’olis i vins Clos Pons, de l’Albagés, perquè agafi el testimoni i sigui el patrocinador principal les dos pròximes temporades, anunci que es farà oficial la setmana vinent.

Finques Prats, que va arribar al club el desembre del 2021 en una situació molt complicada després de la pandèmia de la covid, que va obligar l’equip llistat a jugar els seus partits com a local a Bell-lloc a l’estar ocupat l’Onze de Setembre com a centre de vacunació, continuarà donant suport al club com ja ho estava fent abans de ser patrocinador principal, tot i que ara en un segon pla. Ahir es va escenificar la sortida de l’empresa immobiliària en una roda de premsa en la qual el president llistat, Enric Duch, va donar les gràcies pel suport rebut. “Fa tres anys, quan ja en feia tres que no teníem espònsor principal, i conscient de la nostra situació, que era complicada i gairebé diria que a prop de la desaparició, Xavi Prats va apostar per l’hoquei, i gràcies a empreses del territori com la seua els projectes esportius poden tirar cap endavant”, va comentar Duch, que va afegir: “Només tinc paraules d’agraïment, perquè sense ells els clubs estaríem morts. Han estat tres anys fantàstics, però ja em va avisar que hi seria dos o tres temporades, però que si no sortia ningú més, faria l’esforç de continuar. Només espero que segueixi amb nosaltres molts anys més de la forma que ell vulgui. El Llista sempre serà casa vostra i l’etapa del Finques Prats Llista ja queda per a la història.”

Xavier Prats, per la seua part, va comentar que “avui és un dia feliç i alhora una mica trist, perquè fa més de deu anys que donem suport a l’hoquei i a la persona d’Enric Duch, perquè sempre hem apostat per ell”, i va recordar el moment en què va entrar. “Hem de situar-nos al mes de setembre de l’any 2021, amb el pavelló tancat a causa de la pandèmia, sense afició perquè jugaven a Bell-lloc i en una època una mica trista, sense patrocinador des de feia tres anys. En el seu moment els vam dir que si no trobaven ningú, nosaltres faríem una aposta, i així ho vam fer. Som una empresa petita però vam fer una aposta molt important per patrocinar l’hoquei, amb un pressupost limitat però estirant més el braç que la màniga hem complert tot el que ens van demanar. Estem molt orgullosos que hagin portat el nom de la nostra empresa arreu del món, una cosa que pocs poden dir.”