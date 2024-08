El Juneda venç el triangular contra l'Albi i l'Arbeca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Juneda es va proclamar ahir vencedor del triangular de la seua festa major, després de vèncer l’Albi per un ajustat 2-1 en el partit decisiu, gràcies a un gol de Tuto de falta en l’últim minut. L’equip amfitrió, que acaba d’ascendir a Primera Catalana, va rebre com a equips convidats uns altres dos equips que acaben de pujar de categoria: l’Albi, que va ascendir de Tercera a Segonda; i l’Arbeca, que acaba de pujar a Tercera. Precisament, els dos equips convidats van jugar el primer dels tres partits, que es jugaven a una sola part de 45 minuts. L’equip de superior categoria, l’Albi, es va imposar amb facilitat (3-1) a l’Arbeca, que es va enfrontar en el segon partit al Juneda. L’equip local també va vèncer l’Arbeca, per un contundent 5-0 en tan sols 45 minuts, per la qual cosa Juneda i l’Albi es van disputar el triomf final en el tercer xoc. El Juneda es va avançar (1-0), però l’Albi, que ja va donar la sorpresa aquesta pretemporada empatant contra el Mollerussa, de Tercera RFEF, va igualar el matx (1-1). Finalment, Tuto va marcar el 2-1 final per fer valer la superioritat de categoria i resoldre amb victòria el segon test de pretemporada del Juneda, que va caure eliminat de la Copa Lleida davant de l’Alcarràs en la seua estrena (3-1).