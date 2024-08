El Balaguer, semifinalista

Publicat per IRIS SOLÀ Verificat per Creat: Actualitzat:

Un solitari gol a pilota parada de Joel Chiné al minut 10 del partit va donar el pas a semifinals de la Copa Lleida a un Balaguer que es va mostrar superior pel que fa a joc en el primer temps, però que va patir a continuació per aguantar el resultat al segon, tot i que va disposar d’accions per sentenciar en els últims minuts.

Tots dos equips van sortir amb els seus onzes inicials de gala i molt aviat Joel Chiné va decantar l’eliminatòria per als de la Noguera. Ho va intentar al minut 8 amb un llançament de falta que treia Arnau sota pals i tan sols dos minuts després ho aconseguia amb una rematada de cap dins de l’àrea, especialitat de la casa de l’exfutbolista de l’Alpicat i Atlètic Lleida, entre altres equips. El gol va arribar després d’un llançament de córner i la rematada entrava per l’escaire de la porteria local.L’Alpicat hauria pogut empatar pocs minuts després amb un xut de Maru que sortia vorejant l’escaire, però finalment es va arribar amb 0-1 al descans.En el segon temps, el conjunt local va ressorgir amb els canvis introduïts per Xavi Gabernet, i Alieu va posar a prova en els primers minuts el porter de la Noguera. Els mitjapuntes locals mossegaven la sortida de pilota de l’equip de Josete i van disposar de més accions de perill, que Adrià Alburquerque va desbaratar sota pals. L’Alpicat va continuar remant a la recerca de l’empat, malgrat jugar els últims minuts amb 10 homes per l’expulsió per doble groga de Gómez, però el Balaguer podria haver fet el segon en els últims minuts si no fos per les bones intervencions de Joel sota pals.