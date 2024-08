El Borges, per penals

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

El Borges va completar ahir les semifinals de la Copa Lleida Amateur a l’eliminar per penals l’Artesa de Segre, després que el temps reglamentari del partit acabés 0-0. L’equip de les Garrigues es va mostrar més encertat en els llançaments i es va imposar per 2-4, segellant així el pas a la següent ronda, en la qual es mesurarà, per un lloc a la final, amb la UE Tàrrega. L’altre partit de semifinals el disputaran l’Alcarràs i el Balaguer.

Artesa de Segre i Borges, en l’únic partit de l’eliminatòria de quarts de final entre equips de Primera Catalana, van oferir un partit molt competit i jugat a un ritme alt, demostrant ambdós que ja agafen forma de cara a la temporada. El Borges va estar molt bé en el control de la pilota, mentre que l’Artesa de Segre va saber formar un espès entramat defensiu que va fer que el rival amb prou feines pogués disposar d’ocasions clares en tot el partit. En canvi, amb el joc directe, l’equip de la Noguera va fer patir el Borges, que tenia dificultats per defensar les faltes i centrades laterals que generava l’equip local. L’acció més clara de l’Artesa va ser una rematada de Roqué que va acabar en gol, però que el col·legiat va anul·lar per fora de joc. Per part del Borges, la millor opció de gol va arribar ja als últims minuts de partit, amb un xut que se’n va anar enverinant i que el porter local va poder enviar a córner. El partit va arribar al final amb el mateix resultat amb el qual havia començat, 0-0, per la qual cosa l’eliminatòria es va haver de dilucidar mitjançant els llançaments de penals. El porter del Borges va aturar dos llançaments i els de les Garrigues en van anotar quatre, per al 2-4 definitiu.