Torà diu adeu al camp de terra

La Tercera Catalana lleidatana dirà adeu als camps de terra, ja que l’únic equip de la categoria i un dels pocs de la província que continuava jugant a l’esmentada superfície, el Torà, estrenarà diumenge el seu remodelat camp de futbol, en el qual s’ha col·locat gespa artificial després de molts anys de reivindicació per part del club.

La inauguració es farà amb un triangular, a partir de les 17.00 h, en el qual el conjunt amfitrió s’enfrontarà al Mollerussa, de Tercera RFEF, i al Guissona, de Segona Catalana.L’entitat va ser fundada l’any 1920 i des d’aleshores sempre havia competit en un camp de terra, sent un dels últims quatre equips federats de la província de Lleida que no jugava sobre gespa en aquesta última temporada. Els altres són Bell-lloc, Sant Guim i Ribera d’Ondara i la particularitat del Torà és que és l’únic que no competia a Quarta Catalana. De fet, ha quedat quart i setè en les dos últimes temporades a Tercera Catalana i l’entitat presidida per Antoni Marimunt havia estat demanant una remodelació per competir en igualtat amb els seus rivals.Segons el club, tant l’actual equip de govern com el que manava abans de les últimes eleccions al municipi del Solsonès –des que el 2023 es va oficialitzar el canvi de comarca des de la Segarra– van unir forces per emprendre la instal·lació de la gespa artificial. Les obres de condicionament del nou terreny de joc es troben a la recta final, perquè el nou camp estigui a punt per disputar el triangular de diumenge, en el qual s’enfrontarà a un rival de molta entitat com el Mollerussa, que li treu quatre categories, i també al Guissona, que juga en la categoria immediatament superior. L’estrena a casa serà el segon test de pretemporada el Torà, que va debutar en pretemporada amb un amistós contra el Solsona B.