El CECELL inicia la pretemporada pensant en la permanència

El CECELL va començar ahir la pretemporada amb renovades il·lusions, una plantilla jove i l’objectiu d’aconseguir una temporada més la permanència a la Primera divisió femenina. L’equip estarà dirigit per segona temporada per Sara Navarro (en una d’anterior el va entrenar conjuntament amb altres jugadores de la plantilla en un clar cas d’autogestió), que té molt clar que “partim amb l’objectiu de la permanència, però després ja veurem segons com vagin les coses”.

La plantilla comptarà com a referent, tenint en compte la seua projecció i qualitat encara que hi ha jugadores més experimentades, amb la col·locadora Blanca Cano, que es va iniciar en el Balàfia Vòlei però que, al quedar-se aquest club el voleibol masculí i el CECELL el femení, ha discorregut la seua trajectòria en les últimes temporades entre l’entitat del Camp Escolar i la Residència Blume. És, a més, una fixa a les seleccions espanyoles i aquest estiu es va proclamar campiona d’Espanya cadet amb Catalunya.Durant la pretemporada, l’equip s’exercitarà de dilluns a divendres durant dos hores, una hora i mitja de pista i 30 minuts de preparació física. El primer amistós tindrà lloc el 7 de setembre davant del Vall d’Hebron, l’11 el CECELL jugarà probablement davant del Sabadell i també disputarà la Copa Catalana.