Victòries de Coll de Nargó, Tremp i la Seu d'Urgell

La Seu d’Urgell, Coll de Nargó i Tremp es van imposar en els seus respectius partits en l’arrancada de la Copa Pirineus, de manera que tenen avantatge per accedir a la Final a Tres. La Seu es va imposar per 1-0 a l’Organyà; el Rialp va perdre 0-2 al seu camp amb el Tremp; i el Coll de Nargó va superar per 5-2 l’Oliana. Els partits de tornada seran el pròxim cap de setmana i els tres que superin la ronda jugaran la final el cap de setmana següent.