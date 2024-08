Tres renovacions i un fitxatge per al Tàrrega

Publicat per Francesc Gasull Verificat per Creat: Actualitzat:

La UE Tàrrega segueix completant la plantilla per a aquesta pròxima temporada 24/25, per a la qual cosa ha tancat tres renovacions. Es tracta d’Adrià Martínez, de 24 anys, que seguirà una temporada més de blaugrana i ja seran 6 les que el defensa lateral porta al primer equip de la capital de l’Urgell. Sorgit del futbol base blaugrana ha jugat 81 encontres. També han renovat els centrecampistes Mouad, de 21 anys, que amb aquesta seran 3 com a blaugrana, i Oussama, de 19 anys, que la passada temporada ja va pujar al primer equip procedent de l’Escola de Futbol.

El club també va anunciar el fitxatge de Samuel Alzate, un joen porter de 20 anys, d’origen colombià, que arriba a l’equip de l’Urgell de la UD Orotava, de la Preferent de Tenerife, equip amb el qual va disputar la passada temporada 16 partits.