Al Lleida li costarà 35.000 € cada partit sense públic

Cadascun dels dos partits que el Lleida CF ha de jugar a porta tancada al principi de la Lliga costarà al club uns 35.000 euros, segons van explicar les seues fonts, ja que al no poder despatxar entrades no ingressarà ni un euro per aquest concepte.

A la despesa que suposa l’organització del mateix partit i l’obertura de l’estadi, s’unirà el cost de la pantalla gegant que el club instal·larà davant de l’estadi perquè els aficionats puguin seguir el matx. Això suposa per a l’entitat un mínim de 3.000 euros per duel. Al Camp d’Esports únicament podran accedir els empleats de l’entitat, així com els mitjans de comunicació acreditats.El Lleida ha de jugar a porta tancada els partits davant de l’Atlètic Balears i el Cornellà, per una sanció que arrossega de la passada temporada. Ambdós partits podran seguir-se a través de Lleida TV, que els emetrà en directe –programats el dissabte 7 i el 14 de setembre, a les 19.30 hores– i també oferirà el senyal per a la pantalla gegant després que el club contractés els seus serveis.El club va ser sancionat amb la disputa de dos encontres a porta tancada pel llançament d’objectes al terreny de joc al partit de play-off a casa davant del Ieclà, que van acabar provocant la suspensió del matx en el temps afegit amb 0-1 en el marcador després que una botella de plàstic impactés en el delegat visitant. Per la seua banda, el club va recórrer la sanció sense que prosperessin les reclamacions, arribant en última instància fins al TAD, que també va ratificar la sanció de dos partits a porta tancada.D’altra banda, el Lleida va declinar ahir respondre a la querella per “injúries i calúmnies” que li ha presentat l’exdirector general de l’entitat Vicente Javaloyes, tal com va publicar ahir SEGRE. Javaloyes també ha demandat el club pel seu acomiadament i la vista per a aquesta causa s’ha fixat per al mes de març del 2025.

D’altra banda, ha mort a Salou, als 78 anys, l’exjugador i exentrenador José Luis Guerra, que va militar a la UE Lleida les temporades 1971-72 i 1972-73. També va ser entrenador del Tremp.