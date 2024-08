Michael Caicedo arriba a l’Hiopos Lleida amb ganes de "créixer" i "competir"

L’escorta mallorquí Michael Caicedo (Inca, 21-6-2003) arriba a l’Hiopos Lleida amb "la il·lusió de tenir minuts, créixer com a jugador i competir", després d’una última temporada difícil al Barça i al Girona, com a cedit en el tram final de curs, en la qual una lesió el va deixar sense gaires minuts.

"Sé que el meu últim any no ha estat bo i per això estic molt agraït per la confiança que m’han donat aquí a Lleida. Estic molt content de ser part d’aquest club", ha declarat Caicedo aquest matí durant la seua presentació, en la qual ha establert que l’objectiu de l’equip ha de ser "primer competir i mantenir-nos en la Lliga".

A més, a nivell personal també ha asegurat que "vinc a créixer com a jugador" i que aquest ha estat un factor decisiu a l’hora d’acceptar l’oferta de l’Hiopos Lleida. El mallorquí no ha amagat la seua voluntat de reivindicar-se "després d’una petita entrepussada" en la seua carrera, però ha apuntat que "el que més vull és demostrar-me a mi mateix que puc seguir en aquesta Lliga i poder mostrar el que he après durant aquest temps".

Per la seua part, Joaquín Prado, director esportiu del club, ha reconegut que "amb Michael ens coneixem molt bé i això és una cosa que també he valorat", ja que Prado va ser el seu seleccionador tant en l’espanyola U16 com en la U20.

"He compartit tres estius amb ell i hem tingut experiències de tot tipus, que enforteixen. Fa dos temporades va ser el jugador amb més minuts en l’Europeu Sub-20 que vam guanyar, però l’any passat, en una situació molt més complicada amb la selecció, va ser un jugador que va donar la cara i això també és una cosa que he valorat molt, perquè crec que coneixes més els jugadors en moments difícils", ha explicat Prado.