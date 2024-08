El Barça no farà més fitxatges abans que tanqui el mercat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona ha descartat gairebé del tot fer alguna operació més abans del tancament de mercat aquesta mitjanit, a causa que el club no té marge salarial per fer cap incorporació més.

L’esperança del club aquestes últimes hores era tancar el nou acord amb Nike o desencallar la situació de Barça Vision per tornar a la regla 1:1 de LaLiga. Tanmateix, considera impossible tancar els esmentats acords abans del tancament de mercat i també descarta que els directius presentin un aval per generar un espai salarial que ara el club no té. Només generaria marge per poder fitxar una sortida en l’última jornada de mercat i és una situació que també sembla complicada per les baixes que té l’equip.

L’última va ser la de la jove promesa Marc Bernal en el partit dimecres a Vallecas, on es va trencar el lligament creuat, la qual cosa el farà estar de baixa tota la temporada.Per reemplaçar-lo, el club va estudiar la cessió del jove del Liverpool Stefan Bajcetic. El centrecampista del Liverpool, que també actua com a pivot, s’adaptava a les necessitats del Barça i va escoltar l’oferta blaugrana quan tenia un acord pràcticament tancat per anar-se’n cedit a l’RB Salzburg. Tanmateix, que el Barça no pogués garantir la seua inscripció va provocar que Bajcetic acceptés finalment l’oferta de l’equip austríac. Així, Hansi Flick s’haurà d’adaptar al que té ara en plantilla per suplir la baixa de Bernal. A banda de Marc Casadó, un altre dels joves que ha destacat en pretemporada, una altra alternativa per al lloc és Eric Garcia, que apareixia com el clar candidat a sortir del club en direcció al Girona, però sembla que finalment es quedarà per aportar profunditat tant a la defensa com al centre del camp, ja que Araujo, Christensen i De Jong tampoc semblen a prop de tornar.De fet, la situació del neerlandès és la que genera més preocupació a l’entitat, ja que està de baixa per un esquinç de turmell des del 21 d’abril i, segons fonts del club, continua arrossegant problemes a la zona que li impedeixen entrenar. En aquesta línia, RAC1 va informar ahir que l’única opció viable per deixar enrere els seus problemes de turmell seria passar pel quiròfan.

A més, un altre dels desitjos blaugrana d’aquest mercat, Federico Chiesa, tampoc recalarà finalment al Barça. La falta d’espai salarial va refredar el seu possible fitxatge procedent de la Juventus i finalment el Liverpool va anunciar ahir la seua incorporació, per la qual pagarà aproximadament 13 milions d’euros.

El Girona va alçar ahir el vol en la temporada del debut a la Lliga de Campions amb una golejada contra l’Osasuna (4-0) merescuda, il·lusionant i balsàmica per a l’equip de Míchel Sánchez, que havia arrancat la Lliga amb un punt de sis possibles en dos partits fora de casa i que ahir va aclarir tots els dubtes atropellant del tot l’equip navarrès en el seu debut aquest curs a Motilivi.

Viktor Tsygankov, Abel Ruiz i Cristhian Stuani van donar el triomf a l’equip gironí, que farà moviments en l’última jornada del mercat de fitxatges, segons va advertir Míchel en la roda de premsa postpartit. “Alguna cosa passarà”, va declarar el tècnic madrileny, encara que va matisar que la plantilla està “pràcticament” tancada.

El Reial Madrid va concedir ahir el seu segon empat en tres jornades de Lliga, al no poder vèncer el Las Palmas (1-1), igualant així el resultat de la jornada inaugural en què va visitar el Mallorca.

Moleiro va avançar als canaris en el minut 5 de partit davant d’un Reial Madrid que va tornar a oferir una versió amb molts dubtes i poca espurna en atac, amb Mbappé i Vinícius poc destacats.Els d’Ancelotti van igualar el partit en un penal per mans que Vinícius va convertir a falta de poc més de 20 minuts (1-1). Malgrat que l’entrada d’Endrick va propiciar algunes ocasions blanques, qui va estar més a prop del 2-1 va ser el Las Palmas, a qui van anul·lar un gol per fora de joc en el 88, però va mantenir l’empat que deixa el Madrid quatre punts darrere del Barça.