Madsen vol fer “un pas endavant” a l'Hiopos Lleida

Alexander Madsen se sent “llest per fer un pas endavant i assumir un rol important” a l’Hiopos Lleida, segons va declarar en la seua presentació com a nou jugador de l’equip de Gerard Encuentra. El finlandès es va definir com un “jugador versàtil”, que podrà “omplir el buit que l’entrenador consideri per ajudar que la resta de jugadors siguin millors i que tots puguem aconseguir el màxim”, ja sigui en la posició de pivot o d’ala-pivot.

Madsen, que ha jugat competicions internacionals com l’EuroBasket i el Mundial amb la seua selecció, arriba disposat a “aportar l’experiència que he aconseguit amb els anys” i amb “unes expectatives diferents” que en el seu pas per l’Andorra, el seu anterior club i la seua única experiència prèvia a l’ACB.El finlandès també va deixar clar que “els únics objectius que em marco són d’equip i el principal és mantenir-se en aquesta Lliga”. Tanmateix, es va mostrar ambiciós i va afegir que “no ens quedarem només amb això perquè volem competir i guanyar el màxim de partits possible”. Sobre les seues característiques, va destacar la seua capacitat “per entendre el joc” i es va definir com un interior “molt mòbil, que pot jugar bé en atac, en defensa i agafar rebots”. A més, també va valorar la “il·lusió” de les primeres setmanes de pretemporada i va destacar que “em vaig quedar gratament sorprès per com vam jugar en el primer partit davant de l’Andorra”, ja que es va perdre el segon test, dimecres contra el Gran Canària, per molèsties. “Amb els dies anem millorant i la gent està motivada i trobarà el seu rol”, va afegir.Per la seua part, Joaquín Prado, director esportiu del club, va considerar que el finlandès “és un jugador que encaixa bé en la nostra filosofia de club. Pot ocupar dos posicions, és molt complet i la veritat és que ha complert les expectatives en aquestes primeres setmanes d’entrenament”. Va valorar que “és algú que ha jugat en molt pocs clubs”. “Tant a Riga, com a Praga, com a Finlàndia, ha jugat diverses temporades en un equip i creiem que és un senyal d’identitat molt positiva, perquè significa que és un jugador d’equip, que s’implica, i per a nosaltres és molt important”, va destacar.