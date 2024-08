Marc Márquez imposa la seua autoritat a l’Aragó i sortirà des de la 'pole' per davant d’Acosta

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot Marc Márquez (Ducati) s’ha fet amb la 'pole' en Gran Premi d’Aragó, dotzena prova del Mundial de motociclisme, gràcies a un estratosfèric temps de 1:46.766, avantatjant en 0.840 segons a l’espanyol Pedro Acosta (KTM), que sortirà segon, mentre Pecco Bagnaia (Ducati) tancarà la primera línia, amb Jorge Martín (Ducati) en quarta posició.

Marc Márquez ha demostrat la seua autoritat en el circuit Motorland d’Aragó durant la classificació del Gran Premi aconseguint la 'pole' amb un avantatge de més de vuit dècimes sobre el temps de Pedro Acosta, segon classificat. El lleidatà ha dominat tots els entrenaments cronometrats del cap de setmana, i sortirà per segona vegada, després de la 'pole' aconseguida a Jerez, en la temporada des de la primera posició en la cursa de diumenge.

Segon estarà l’espanyol Pedro Acosta. El pilot de Mazarrón, que va accedir a la Q2 sent el més ràpid de la Q1, va aconseguir una de meritòria segona posició, que suposa la seua millor posició en una graella de sortida amb Moto GP. El de KTM va saber aprofitar la roda de Marc Márquez per realitzar el seu millor temps en l’últim intent, superant Pecco Bagnaia, que sortirà tercer, per tan sols dos mil·lèsimes.

El que va tenir més problemes va ser el segon classificat del mundial, Jorge Martín, que no serà present en la primera línia, ja que va acabar quart la classificació. L’espanyol, que va tenir una caiguda en l’inici de la classificació en la corba cinc del circuit, va ser a contracorrent durant tota la Q2, encara que finalment va aconseguir minimitzar els danys amb un quart ja que el manté molt viu en la lluita per la cursa de diumenge.

Els altres quatre pilots espanyols que van participar en la Q2 van acabar en cinquena posició en el cas d’Álex Márquez (Ducati), novè en el de Raúl Fernández (Aprilia), onzè en el d’Aleix Espargaró (Aprilia) i dotzè en el de Maverick Viñales (Aprilia).

L’activitat tornarà a la pista del circuit Motorland d’Aragó a les 15.00 hores amb la disputa de la cursa a l’esprint de Moto GP. Abans, els pilots de Moto 3 i Moto 2 lluitaran per la 'pole' de diumenge a partir de les 12.50 hores.