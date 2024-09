Groves repeteix triomf a l'esprint i O'Connor manté el liderat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’australià Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) es va adjudicar ahir la catorzena etapa de la Vuelta, a l’imposar-se a l’esprint al belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), mentre que el també australià Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) va retenir el mallot de líder. A menys de 20 quilòmetres per a la meta, el pilot va atrapar l’últim dels escapats, l’equatorià Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers), per coronar agrupat el port de primera categoria de Leitariegos. En ple descens, Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) va patir una inoportuna punxada que el va obligar a pedalar a fons per tornar al gran grup. Els equips van anar posicionant-se per llançar els seus candidats, sobretot el Visma-Lease a Bike, que va buscar el pòquer de victòries per a Van Aert, però la lluita va quedar restringida finalment al mallot verd i a Groves, que es va imposar en el mà a mà per aconseguir el seu segon triomf en aquesta edició de la Vuelta després de l’aconseguit en la segona etapa. Els ciclistes tanquen la segona setmana avui amb una etapa d’alta muntanya. Recorreran 143 quilòmetres entre Infiesto i l’estació de Valgrande-Pajares, amb doble ascensió a Colladiella abans del colofó al Cuitu Negru, amb rampes del 23%.