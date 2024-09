Téllez abandona el Cadí

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fabián Téllez no continuarà dirigint el Cadí la pròxima temporada després que el tècnic barceloní hagi assolit un acord amb el Sedis Bàsquet per rescindir el seu contracte i tenir la llibertat per incorporar-se a una franquícia de l’NBA G-League, competició de desenvolupament promocionada i organitzada per l’NBA. La notícia va agafar per sorpresa l’entitat, ja que l’equip es va posar en marxa dijous passat a les ordres de Téllez i el primer amistós de pretemporada està previst per divendres. Tanmateix, el Sedis s’ha mogut amb rapidesa i ja es troba en negociacions amb Isaac Fernández, extècnic del Barça CBS.

Fernández, de 44 anys, va aterrar en el projecte del Barça la temporada 2018-19, arribant a disputar la fase d’ascens a la Lliga Femenina sense èxit. És el curs 2021-22, quan les blaugranes aconsegueixen el títol de la Liga Femenina Challenge i aconsegueixen l’ascens directe. El primer any a l’elit, amb Fernández al capdavant, el Barça CBS es va erigir com l’equip revelació, assolint les semifinals de la Copa de la Reina i les semifinals de la Lliga. L’abril d’aquest any es va acomiadar del seu club durant les últimes 6 temporades. Anteriorment, Isaac Fernández va dirigir el Lima Horta i també va tenir una curta experiència en el Cortegada, quan només tenia 25 anys. D’aquesta forma, el Cadí quedarà en mans d’un tècnic amb àmplia experiència al bàsquet femení estatal i heretarà una plantilla molt jove. Continuen a l’equip Júlia Soler i Anna Palma, mentre que s’han incorporat Vanesa Jasa, Marina Mata, Sona Svetlikova, Violeta Verano, Regina Aguilar, Azana Baines, Ana Mandic, Kiki Jefferson i Bella Murekatete. Es dona la circumstància que Téllez havia incorporat al seu staff David West com a assistent i Isabel Fernández al capdavant de la preparació física.

Téllez tanca així una etapa al Cadí curta, de només una temporada, que es va complicar molt per les lesions i els canvis de jugadores a la plantilla. El tècnic, que va substituir Jordi Acero, va aconseguir una digna participació a la EuroCup Femenina, assolint els vuitens, i a la Lliga Femenina va obtenir l’objectiu de la permanència, amb només dos victòries de marge sobre el descens. El club va voler agrair el seu treball i li va desitjar sort en el seu futur esportiu.