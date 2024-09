Anna Salvat, del Vila-sana, campiona de la GoldenCat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció catalana femenina es va adjudicar la seua segona GoldenCat al superar Portugal a la final per 6-1. En l’equip català figurava la portera del Vila-sana, Anna Salvat.

La primera part va estar molt igualada i no va ser fins al final quan Gemma Solé va recuperar una pilota i, amb una gran jugada personal, va obrir el marcador per a Catalunya. Minuts després, una triangulació catalana va acabar amb un gol de Joana Xicota que donava tranquil·litat just abans del descans.La segona part va començar molt bé per a Catalunya amb un gol de Joana Xicota el primer minut amb la pilota rebotant en diverses jugadores per acabar entrant a la porteria. Sofía Moncóvio va respondre marcant en un contraatac. Tornava a entrar Portugal al partit i va ser llavors quan Gemma Solé, en una jugada personal, va fer el 4-1. Amb el desconcert lusità, ella mateixa va fer una bona jugada i Nara López va rematar el rebot per anotar el 5-1. Finalment Joana Comas va poder anotar el 6-1 en una altra bona jugada personal que segellava la victòria catalana.