Flick, el millor fitxatge

Després del frustrant mercato del Barcelona, llastat pel fair play, en poques jornades s’ha demostrat que segurament el millor fitxatge aquest inici de curs és a la banqueta per l’empremta de Hansi Flick al capdavant de l’equip blaugrana. Flick sempre havia estat a la llista de candidats de Joan Laporta. Però quan va arribar, hi havia Ronald Koeman a la banqueta. Després es va iniciar l’etapa de Xavi Hernández i després de la seua rocambolesca sortida l’extècnic del Bayern i exseleccionador alemany va assumir el comandament de les operacions.

Segons admeten a EFE fonts de l’entitat blaugrana, Flick va ser “una opció real” abans de l’arribada de Xavi. De fet el Barça va obrir la via tècnica alemanya, però no va concretar cap incorporació llavors. L’alemany és l’antítesi de Koeman i de Xavi. No pertany al denominat entorn blaugrana, no havia jugat mai abans al Barça, desconeix l’idioma, té una altra visió diferent del futbol i tampoc coneix les fílies i les fòbies dels mitjans de comunicació. El seu discurs a la sala de premsa és pla, no dona titulars. El Barça el va fitxar a finals de maig i va tardar dos mesos a presentar-lo, un dia en què Laporta li va entregar un carnet de soci amb el número 149.842.Parla poc de futbol, gens sobre jugadors que no són blaugranes i des del primer minut va decidir impregnar-se del que és el club. De fet va aparèixer per sorpresa a Colònia (Alemanya), quan el Barça d’handbol s’hi jugava la fase final de la Lliga de Campions.I per continuar amb el seu particular màster en barcelonisme, Flick va demanar cita per reunir-se amb Pep Guardiola, el gran guru, perquè no se li escapés res, ni del que ocorre sobre la gespa ni del que passa al laberint de despatxos. Per això li va costar poc entendre que la pedra filosofal de l’èxit a can Barça és a la Masia, en els joves jugadors s’ha de basar tot el projecte, un camí obert últimament per Koeman i Xavi. Hansi Flick ha seguit amb el mateix pla i en quatre partits ja han debutat Marc Bernal, a qui abans de la lesió li va donar la batuta del migcampista, Pau Víctor o els defenses Gerard Martín i Sergi Domínguez. De tots ells, Pedri, Lamine Yamal, Cubarsí i Casadó són titulars; Fermín és un habitual, com també ho serien Ronald Araujo, Marc Bernal, Gavi o Ansu Fati, si no estiguessin lesionats. En el si del club valoren que Flick convisqui entre la rigidesa germànica i la inspiració mediterrània. “Es deixa aconsellar molt, és afectuós i amable en les distàncies curtes i fuig sempre dels conflictes”, asseguren des del vestidor.

Al quart partit en la seua estrena a LaLiga EA Sports, amb la llosa de mai haver estat tant temps sense marcar en una competició domèstica, el francès Kylian Mbappé es va treure un pes de sobre. Després de 24 rematades sense veure porteria, el 9 madridista es va estrenar. I amb un doblet.

Els gols del davanter francès van maquillar una altra actuació fluixa i plana de l’equip d’Ancelotti, incapaç de moment de trobar la versió sòlida, vertical i versàtil que el va conduir al doblet fa només tres mesos. El Madrid suma punts però no millora les seues sensacions abans de l’aturada.Del dubte inicial, repetit en cada partit sense trobar una solució Ancelotti a la falta d’intensitat, va transitar el Reial Madrid a una versió més reconeixible amb alguns ajustaments del tècnic italià. Encara lent amb pilota, és un equip la versió letal del qual amb velocitat continua sense treure. Segon triomf al Bernabéu entre ombres i poques llums.

El Girona va vèncer ahir amb solvència (0-2) al Sánchez-Pizjuán un partit en el qual el Sevilla va acusar en excés el primer gol, marcat per Iván Martín a les portes del descans, i no va saber reaccionar en un segon temps en què Abel Ruiz va segellar el triomf visitant de penal.

L’equip de Míchel suma d’aquesta manera la segona victòria consecutiva en Lliga i ja treu el cap a la part alta de la classificació, just el contrari que el conjunt sevillista, que ocupa plaça de descens amb dos punts i arriba a la primera aturada del curs sumit en una profunda crisi.Igual que en les tres primeres jornades de Lliga, els sevillistes es van mostrar com un equip vistós i amb vocació ofensiva, però no van saber penalitzar un Girona que va entrar una mica fred al partit i va trobar un baló d’oxigen en el gol d’Iván Martín, que va precedir una segona meitat molt més plàcida per als gironins.

L’Osca, líder a Segona amb ple de triomfs

L’Osca, que va donar divendres un cop d’autoritat a Los Cármenes a l’imposar-se per 1-3 al Granada, es va situar com a nou líder en una jornada en què el Saragossa, segon, no va poder passar de l’empat (0-0) en la visita al Mirandés i l’Albacete, tercer, va encaixar la primera derrota. Resultats que converteixen el conjunt oscenc en l’únic equip de la categoria que pot presumir de comptar per victòries tots els seus partits.