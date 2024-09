Isaac Fernández substitueix Téllez com a tècnic del Cadí

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Isaac Fernández serà el tècnic del Cadí durant aquesta temporada, després que el barceloní, de 44 anys, hagi assolit un acord per convertir-se en el substitut de Fabián Téllez, que deixa el Sedis de forma inesperada a l’acceptar una oferta de l’NBA G-League. El nou entrenador del conjunt lleidatà té una àmplia experiència en l’elit del bàsquet femení malgrat la seua joventut i durant 6 temporades ha estat dirigint el Barça CBS, les dos últimes a la Lliga Femenina.

Format en la base del Lima-Horta, el nou entrenador del Cadí va entrar, amb només 22 anys, al cos tècnic del Cortegada gallec, estrenant-se com a tècnic de l’equip de la Lliga Femenina el curs 2007-08. El 2009 va tornar al Lima-Horta i va ingressar en el Barça CBS la temporada 2018-19, arribant a disputar la fase d’ascens a la Lliga Femenina. Dos anys després, el conjunt blaugrana es va quedar a les portes de l’elit i va ser la 2021-22 quan es va proclamar campió de la Liga Femenina Challenge, i va aconseguir l’ascens de forma directa. Així, durant el primer curs a la Lliga Femenina, amb Isaac Fernández al capdavant, el Barça es va erigir com l’equip revelació i va assolir les semifinals de Copa i Lliga, però la temporada passada no va poder repetir l’èxit i el Santfeliuenc va acabar venent la seua plaça al Gran Canària.Per la seua banda, Isaac Fernández es trobarà la plantilla ja confeccionada, un dels projectes més joves de la història del Cadí. Nou de les onze jugadores són fitxatges i només dos ja estaven el curs anterior. Continuen a l’equip Júlia Soler i Anna Palma, mentre que s’han incorporat Vanesa Jasa, Marina Mata, Sona Svetlikova, Violeta Verano, Regina Aguilar, Azana Baines, Ana Mandic, Kiki Jefferson i Bella Murekatete. L’equip lleidatà va començar a entrenar dijous passat a Sant Julià de Lòria, a Andorra, ja que al Palau d’Esports s’estava acabant de col·locar el nou parquet. Està previst que avui ja puguin exercitar-se sobre la nova superfície. El primer partit amistós de l’equip serà divendres, quan disputarà el Trofeu Encamp davant del Tolosa Metropole. El dia 11 jugarà a Mollerussa contra el Lima-Horta, un partit especial per al nou tècnic del Cadí.