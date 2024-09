Leclerc guanya a Monza davant dels McLaren

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va aconseguir ahir el triomf davant dels tifosi de Monza en el Gran Premi d’Itàlia, gràcies a una arriscada estratègia a una sola parada del seu equip que li va permetre batre els McLaren d’Oscar Piastri i Lando Norris, segon i tercer, respectivament, per fer embogir el públic ferrarista de Monza.

Així, Leclerc, de 26 anys, va aconseguir la seua setena victòria a l’F1 –la segona de la temporada i la segona a Monza–, en una cursa que el madrileny Carlos Sainz (Ferrari), amb la seua mateixa estratègia, va acabar quart i el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, va patir durant tota la carrera i va ser sisè –guanyant una plaça respecte a la seua posició de sortida– i va reduir els danys al Mundial, ja que va cedir només sis punts respecte al seu gran rival pel títol, un Lando Norris que sortia primer i va acabar a la tercera plaça. Per la seua part, Fernando Alonso (Aston Martin) va acabar en onzena posició.Verstappen lidera amb 303 punts, ara amb 62 sobre Norris i amb 86 sobre Leclerc, que és tercer a la general, després d’una cursa en la qual el monegasc va acabar exultant, a diferència dels dos pilots que el van acompanyar al podi. Piastri, que havia superat el seu company de bon començament, en el quart revolt, es veia guanyador, i Norris, malgrat firmar la volta ràpida, va perdre una ocasió clara de retallar punts a un Mad Max cada vegada més proper a la corda fluixa i que porta sis carreres sense guanyar.Norris va defensar la pole en el primer revolt, però es va veure sorprès pel seu company Piastri en la 4. L’australià el va avançar amb una maniobra arriscada que va fer caure un lloc més a Norris respecte a Leclerc. La classificació es va anar establint així amb el pas de les voltes, fins que el britànic va avançar la seua parada per superar Leclerc amb un undercut. L’estratègia de McLaren va funcionar i va deixar els dos cotxes papaia al capdavant, amb Norris perseguint Piastri. Tanmateix, l’anglès patia pel desgast dels pneumàtics, va tenir una sortida de pista que va deixar Leclerc al seu rebuf i va optar per parar una altra vegada a canviar les rodes.Piastri va fer el mateix unes voltes després i ambdós van iniciar una caça als dos Ferrari, que van seguir en pista i van aguantar els seus pneumàtics fins al final. Tant Piastri com Norris van superar Sainz per deixar-lo fora del podi, però no van poder atrapar Leclerc i es van quedar sense victòria, sorpresos per l’estratègia ferrarista.

Mari Boya tanca la temporada de Fórmula 3 amb un abandó

El pilot aranès Mari Boya (Campos Racing) es va acomiadar ahir de forma decebedora de la temporada de Fórmula 3, ja que va abandonar en l’última prova del campionat que es va celebrar a Monza hores abans de la carrera de Fórmula 1. Boya es va tocar amb el seu company d’equip Sebastián Montoya quan ambdós lluitaven per entrar en les posicions de punts i va haver de dir adeu a la carrera, després d’haver estat vuitè en l’esprint de dissabte. Així, el pilot aranès acaba el campionat en quinzena posició, amb 45 punts, i havent sumat el seu primer triomf a la categoria, en l’esprint del GP d’Espanya. Respecte a la temporada passada, en la qual va debutar a l’F3, ha millorat dos llocs a la taula final i ha sumat 16 punts més, encara que les seues aspiracions eren més altes. D’altra banda, l’italià Leonardo Fornaroli es va proclamar campió de la categoria gràcies a un avançament en l’últim revolt que li va permetre superar en el Mundial el seu compatriota Gabriele Minì.