A la Lliga amb confiança

lleida

L’AEM va tancar ahir la pretemporada amb una altra còmoda victòria (3-0) en el seu duel davant de l’Igualada, de Tercera RFEF, que es va mostrar batallador però no va trobar la manera d’inquietar l’equip lleidatà, que va resoldre l’assaig general de cara a l’arrancada de Lliga de diumenge davant de l’Alhama en el primer temps amb un gol d’Abril i un doblet d’Evelyn. Així, el conjunt lleidatà arriba a l’inici de la competició després de set amistosos, en els quals ha sumat cinc victòries, totes amb la porteria a zero i les quatre últimes consecutives, i dos derrotes, davant de l’Espanyol i el Llevant Badalona, ambdós de Lliga F. Rubén López, que ahir no comptava ni amb Loba ni amb Mery Martí, va disposar un onze que podria ser titular la primera jornada. Malgrat això, el conjunt lleidatà va sortir amb un punt d’imprecisió, però es va avançar en la seua primera ocasió. Va ser una passada filtrada d’Evelyn que Abril Rodrigo va definir arribant des de darrere per sobre de la portera per anotar l’1-0 al minut 6. El gol de la del planter va donar pas a una allau d’ocasions locals. La primera va ser per a Evelyn, que va definir al cos de la portera una passada enrere d’Abril, abans que Palacios enviés fora el rebuig amb la porteria buida. Només dos minuts després, Vero Herrera va estar a prop del 2-0 a la sortida d’un córner i María Lara també va fallar la seua oportunitat. Després d’un primer quart d’hora de domini de l’AEM, el matx va entrar en un tram llarg sense ocasions i amb un equip lleidatà que no patia enrere però que tampoc generava perill. Tanmateix, això va canviar en els deu minuts finals del primer període, després d’un tir desviat d’Evelyn al 35, que va precedir el seu ràpid doblet. La canària va anotar el segon amb una gran volea (2-0) i abans del descans les artífexs del primer gol es van intercanviar els papers: Abril va filtrar una gran passada per a una Evelyn que, en cursa, va superar la portera amb el control i va convertir el 3-0. A la segona meitat, el conjunt lleidatà va gestionar els tempos i va introduir canvis per pal·liar el cansament. Una de les cares noves, Noe Fernández, va topar amb el pal en un tir perfilat des del sector dret i un minut després, al 59, Gestera va estavellar una rematada a boca de canó al cos de la portera. Després d’una centrada enverinada de Meri Martorell al 70, Evelyn gairebé anota el seu hat-trick, però va estavellar un tir ras al pal, abans que Ainara, una de les dos joves del filial que va tenir minuts (l’altra va ser Laia Ojeda), es trobés amb una defensa sota pals que li va negar el gol en la mateixa acció.

Rubén López: “A nivell grupal, arribem ben preparades”

El tècnic de les lleidatanes, Rubén López, va reconèixer que “avui no m’ha agradat l’equip perquè crec que estàvem poc actives, arribàvem tard a les pressions i no ens desplegàvem bé amb la pilota. Crec que a nivell grupal tenim clara la idea i arribem ben preparades a la Lliga, però a nivell individual algunes jugadores no estan encara en el seu millor nivell, tot i que és normal”. Tanmateix, l’entrenador va apuntar que “pot ser que ens hagi costat perquè és el primer partit que juguem en aquest horari, però era una prova per competir en les mateixes circumstàncies del que ens trobarem diumenge vinent”, on ja va avisar que “no sortirà el mateix onze que avui”. Malgrat ser crític amb el partit, va deixar clar que “l’equip arriba molt bé a la temporada, perquè els conceptes estan molt clars, l’equip treballa molt, és molt sòlid a nivell defensiu i hem millorat en atac perquè estem creant més ocasions”.